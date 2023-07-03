日媒：日政府为处理水排海信息发布费尽心思

日本/核处理水排放入海

关于东京电力公司福岛第一核电站处理水排放入海，日本政府在向海外发布信息上费尽心思。中国谴责排海会对环境与人体造成不良影响。日方警惕中方与其他国家携手制造反对排放的国际舆论，计划以将于近期收到的国际原子能机构（IAEA）的全面报告为依据，促进理解。此前有消息称日本收买国际原子能署放行排水入海，台湾有媒体转发。日本官方罕见澄清此假消息。

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据共同社今天报道称，首相岸田文雄6月30日向外相林芳正等相关阁僚下达指示，要求向当地与国际社会细致说明。林芳正也在27日的记者会上强调“将抱着高透明度，基于科学根据，展开说明”。

据该报道，政府倾力于中韩两国。在北京的日本驻华大使馆举办了面向海外媒体的说明会。接纳韩国专家等赴当地考察，还举办了面向韩国政府的说明会。

6月下旬，韩国网络媒体报道称日本政府向IAEA提供了政治捐款，日本外务省立即发表见解称“毫无根据。强烈反对散布不负责任的虚假信息”。日政府对个别报道进行正式反驳的做法比较少见，政府相关人士强调“（虚假信息）有可能扩散到其他国家并获得赞同。我们将加大发布客观信息的力度。”

不过，意见分歧似乎不会轻易消除。中国坚持“（排海一事）关乎全球生态环境安全和各国人民健康权”（中国国务委员兼外交部长秦刚语）的立场，韩国的在野党与国民中也存在根深蒂固的反对意见。在日本国内，尚未获得担忧形象受损的渔民们的理解。

共同社说，虽然5月七国集团首脑会议（G7广岛峰会）的首脑声明中，写入了支持IAEA独立验证的措辞，但未涉及处理水排海恰当与否。外务省干部称：“欧洲也有排斥反应。我们只能细致地做好信息发布工作。”

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