瓦格纳兵变后普京与习近平网上新会面

俄罗斯/普京/瓦格纳兵变/上合峰会

俄罗斯总统普京应于明天4日参加上海合作组织峰会，这是普京在俄罗斯瓦格纳武装叛乱扰乱俄罗斯但流产以来的首次在国际多边峰会露面。普京将与中国国家主席习近平会面，显示仍然获得支持。

广告 继续浏览后续

据美联社今天报道称，俄罗斯总统普京将在瓦格纳叛乱后首次峰会上与中国和印度领导人会面。

上海合作组织各成员国领导人将于周二出席该组织峰会，该组织是俄罗斯和中国成立的安全组织，旨在对抗从东亚到印度洋的西方联盟。今年的活动由 2017 年成为成员国的印度主办。这是莫迪展示印度日益增长的全球影响力的最新途径。

迄今为止，该组织的重点是深化安全和经济合作、打击恐怖主义和贩毒、应对气候变化以及塔利班2021年掌权后的阿富汗局势。上个月俄罗斯与印度的两国外长在印度会晤时，俄罗斯对乌克兰的侵略战争几乎没有进展。分析人士表示，他们在公开讲话中提到了这一点，但发展中国家粮食和燃料安全的影响仍然是该组织的一个担忧。

对于莫斯科来说，这个上海合作组织比以往任何时候都更加重要，莫斯科急于表明西方未能孤立它。上海合作组织还包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦四个中亚国家，该地区俄罗斯影响力深远。其他国家包括于 2017 年成为成员国的巴基斯坦和将于周二加入的伊朗。白俄罗斯也有望加入。

美联社引述威尔逊中心南亚研究所所长迈克尔·库格曼表示：“这次上海合作组织会议确实是普京在全球范围内展现实力和信誉的为数不多的机会之一。”

该组织没有一个成员国在联合国决议中谴责俄罗斯，而是选择弃权。中国已派出特使在俄罗斯和乌克兰之间进行斡旋，印度也多次呼吁和平解决冲突。

对于普京个人来说，这次峰会提供了一个机会，表明他在瓦格纳雇佣军首领普里戈津短暂叛乱后已经掌控局势。

布鲁金斯学会高级研究员坦维·马丹表示：“普京希望让他的合作伙伴放心，他仍然掌握着大权，并毫无疑问他的政府所面临的挑战已经被粉碎。”

印度5月宣布，峰会将在网上举行，而不是像去年在乌兹别克斯坦撒马尔罕那样现场举行，普京在那里合影留念并与其他领导人共进晚餐。至少对新德里来说，在莫迪荣幸地接受美国总统拜登进行盛大的国事访问两周后接待普京和中国领导人习近平的景象并不适宜。

威尔逊中心南亚研究所所长库格曼说，莫迪在最近的访问中受到了美国领导人的大肆宣传，“（对印度来说）欢迎中国和俄罗斯领导人还为时过早”。

整个战争期间，印度与莫斯科的关系一直保持牢固。它购买了创纪录数量的俄罗斯原油，并且 60% 的国防硬件依赖莫斯科。与此同时，美国及其盟国积极向印度示好，他们认为印​​度可以制衡中国日益增长的野心。

印度在上合组织的首要任务是平衡与西方和东方的关系，印度还将在 9 月份主办 20 国集团主要经济体峰会。这也是新德里与中亚更深入接触的平台。

兰德公司印太分析师德里克·格罗斯曼表示：“印度推崇这种同时与所有人打交道的外交政策。”

观察人士称，新德里将寻求在峰会上确保自己的利益。它可能会强调打击所谓的“跨境恐怖主义”的必要性——这是对巴基斯坦的嘲讽，印度指责巴基斯坦武装和训练叛乱分子，争取印度控制的克什米尔独立或并入巴基斯坦，但伊斯兰堡否认了这一指控。

它还可能强调尊重领土完整和主权的必要性——这一指控常常针对其另一个竞争对手中国。印度和中国陷入了长达三年的激烈对峙，数千名士兵驻扎在东部拉达克地区有争议的边境沿线。

但据分析人士表示，寻求将自己定位为全球力量的中国正在成为上海合作组织等组织的主导者，近年来缅甸、土耳其和阿富汗等国家对正式加入上海合作组织的兴趣日益浓厚。布鲁金斯学会高级研究员马丹称，“上海合作组织的局限性在于，中国和俄罗斯正试图将该组织变成一个反西方组织，这不符合印度的独立外交政策。”

该报道警告，从长远来看，上海合作组织也可能对华盛顿及其盟友构成挑战。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅