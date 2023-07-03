越南抵制九段线 禁放《芭比娃娃》

越南/中国/九段线

据越南国家媒体今天称，越南已经禁止了备受期待的美国大片《芭比娃娃》在该国放映，因为该片中出现了北京对南海主权要求的“九段线”地图场景。

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美国大片《芭比娃娃》中出现了中国推动的地理界线，即称之为 "九段线"，它界定了北京对这些有争议的水域的主张，而河内对这些水域有敌对的主张。

这部关于著名的美泰娃娃的好莱坞喜剧片，由玛格特-罗比和瑞恩-高斯林主演，原定于7月21日在越南上映，但越南连锁电影院已从该国网站上撤销了上映日期。

据越南电影部主任Vi Kien告诉新闻网站Dan Tri，越南国家电影评估和分级委员会已经查看了这部电影，并做出了禁止在越南放映的决定，原因就是与'九段线'有关的违规内容。

越南另一家国家媒体Tien Phong报道说，显示这条线的地图出现在影片的几个场景中。

法新社说，在越南这个实行广泛审查制度的共产主义国家，这种领土争端也已经对最近的其他电影产生了影响。比如，去年，由汤姆-霍兰德主演的动作冒险片《未知数》也因同样的九段线原因被禁止上映。而在2018年的美国浪漫喜剧《疯狂的亚洲富人》中，有一场戏在越南被剪掉了，因为它显示了一个带有地图的品牌包，上面有北京控制下的有争议的南中国海岛屿图像。

2019年，河内将梦工厂的动画片《可恶》从屏幕上撤下。然后在去年，Netflix不得不因为类似的场景而删除网站播映的系列片《松树沟》的剧集。

法新社说，南中国海拥有宝贵的石油和天然气资源，是竞争性主权要求的对象。中国的几个邻国担心，北京正在寻求扩大中国在那里的控制。

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