中国严控稀有金属出口日本高度紧张

中国/日本

日本内阁官房长官松野博一在4日上午的新闻发布会上表示，中国政府已宣布对用于半导体材料的稀有金属镓和锗及相关产品实施出口管制，他表示，如果根据世界贸易组织的规则，属于不公正的措施，我们将根据规则做出适当反应。

资料图片：中国宣布自2023年8月起，对半导体制造关键金属元素镓和锗实施出口限制。

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3日，在中国政府宣布限制镓等稀有金属出口后，日本经济产业大臣西村康稔表示，将确认中国方面的意向和运用方针。并表示：“如果根据世贸组织的规则对日方采取了不公平措施，日本将根据世贸组织规则采取对应措施。”

镓、锗都是重要的稀有金属，在半导体材料、新能源等领域应用广泛。其中，镓被称为“半导体工业新粮食”，中国镓的产量占全球90%，且大部分出口日本，锗也是重要的半导体材料之一，中国的产量在全球占比68%。

据中国商务部官网消息，7月3日，商务部、海关总署发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》。《公告》指出，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。

中国的镓资源主要分布在内蒙古准格尔超大型煤矿、四川攀枝花式钒钛磁铁矿、广西、豫西和贵州的铝土矿床中，而全球已探明的锗储量仅为8600吨，美国、中国分别拥有45%和41%。

3月31日，日本经济产业省大臣西村康稔在内阁会议后的记者会上宣布：将修改《外汇和外贸法》配套行政实施条例，加强对6大类23种高性能半导体制造设备出口管制。日本大约有十几家半导体制造设备公司，这些修改条例实施以后，进入严格管制清单的产品，出口时要经过经济产业省的审查与批准，而简化审查手续的国家和地区有美国、韩国、台湾等42个“友好国家和地区”，但不包括中国。

舆论认为中国采取的措施是对日本的一种报复。

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