日本/核处理水排放评估
国际原子能机构总干事向岸田递交核处理水排海评估报告
日本时间7月4日下午4点，日本首相岸田文雄会见了国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西，并听取了关于福岛第一核电站处理水排入海洋的评估报告。国际原子能机构4日下午发布报告称，福岛第一核电站排放处理水的计划符合国际安全标准。 放射性物质对人体和环境的影响是非常微小的。
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岸田首相表示：“作为国际社会负责任的领导人，我们不会允许放射性物质的释放，对日本和世界人民的健康和环境造成不利影响。”随后他表示，“听完报告内容后，我们会真诚地回应。”
另一方面，格罗西强调该报告“科学、中立”。他补充说：“它包含了日本做出进入下一阶段决定所需的所有要素。”
而2023年7月4日，驻日本大使吴江浩就日本福岛核处理水问题召开专题记者会，吴江浩指出:福岛核污染水排海事关各国民众健康、全球海洋环境和国际公共利益，引起国际社会广泛关切。迄今中方已就福岛核污染水处置问题向日方反复表明严正立场。日方应正视国内外正当合理关切，履行国际法义务，本着对科学、对历史、对全球海洋环境、对全人类健康和对子孙后代负责的态度，撤销排海错误决定，切实以科学、安全、透明的方式处置核污染水，并接受严格国际监督。
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