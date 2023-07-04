国际原子能机构总干事向岸田递交核处理水排海评估报告

日本/核处理水排放评估

日本时间7月4日下午4点，日本首相岸田文雄会见了国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西，并听取了关于福岛第一核电站处理水排入海洋的评估报告。国际原子能机构4日下午发布报告称，福岛第一核电站排放处理水的计划符合国际安全标准。 放射性物质对人体和环境的影响是非常微小的。

2023年7月4日，国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西（左）在东京向日本首相岸田文雄递交国际原子能机构对日本福岛第一核电站核处理水排海评估报告。

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岸田首相表示：“作为国际社会负责任的领导人，我们不会允许放射性物质的释放，对日本和世界人民的健康和环境造成不利影响。”随后他表示，“听完报告内容后，我们会真诚地回应。”

另一方面，格罗西强调该报告“科学、中立”。他补充说：“它包含了日本做出进入下一阶段决定所需的所有要素。”

而2023年7月4日，驻日本大使吴江浩就日本福岛核处理水问题召开专题记者会，吴江浩指出:福岛核污染水排海事关各国民众健康、全球海洋环境和国际公共利益，引起国际社会广泛关切。迄今中方已就福岛核污染水处置问题向日方反复表明严正立场。日方应正视国内外正当合理关切，履行国际法义务，本着对科学、对历史、对全球海洋环境、对全人类健康和对子孙后代负责的态度，撤销排海错误决定，切实以科学、安全、透明的方式处置核污染水，并接受严格国际监督。

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