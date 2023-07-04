国际原子能署总干事抵日 东电核处理水入海将定夺

日本/国际原子能署/福岛处理水排海

验证东京电力公司福岛第一核电站处理水排海计划安全性的国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西4日抵达日本，在东京与外相林芳正举行了会谈。格罗西在会谈后的联合记者会上透露，当天下午将向首相岸田文雄提出写进对排放计划评估结果的全面报告。在国内外一片反对声中，日本政府委托IAEA验证安全性，以便为计划的透明度提供担保。

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据共同社今天报道，联合国属下IAEA总干事抵日，将提出福岛处理水排海报告。

日本政府计划在夏季前后启动排海，今后将就具体的排放时间展开讨论。排海计划遭到福岛县等地渔民强烈反对，以及周边一些国家持续质疑，在得到IAEA的背书后，政府和东电的安全措施和形象受损对策能否获得理解将成为焦点。

日本首相岸田在4日的自民党高层会议上表示，将举政府之力确保安全性和做好形象受损对策，并向当地及国际社会进行细致说明。

韩国政府宣布，格罗西将于7～9日访韩。预计将向韩方介绍全面报告的内容。

IAEA此前已就各项课题公布了中期报告，认为东电对排放设备采取了切实的预防措施，并制定了详细的辐射影响评估方案。此外认可了原子能规制委员会对排海计划审查的妥当性。

日本政府是在2021年4月决定了排海方针。将用海水对处理水进行稀释，使放射性物质氚的活度低于国家标准的四十分之一，通过海底隧道排放至距离核电站约1公里的近海。

根据共同社今天一项快讯称：福岛处理水排海报告称排海计划与IAEA安全标准一致。

该报道指，关于东京电力公司福岛第一核电站处理水排放入海计划，国际原子能机构（IAEA）的全面报告评估称“得出了与IAEA安全标准一致的结论”。

共同社另一条快讯指，IAEA称处理水排海的辐射影响极小。

据国际原子能机构（IAEA）的报告指出，福岛第一核电站处理水排放入海对人类与环境的辐射影响极小。

据共同社最新快讯指出，联合国属下IAEA称处理水排海期间将继续评估安全性。

国际原子能机构（IAEA）报告指出，IAEA将进驻福岛第一核电站厂区内，在处理水排海期间也继续评估安全性。

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