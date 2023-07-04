格罗西预报访韩 聚焦东电核处理水排海议题？

韩国/日本/核处理水

国际原子能机构（IAEA）总干事拉斐尔·格罗西将于7日至9日对韩国进行为期三天的访问。格罗西的访韩日程就在国际原子能机构有关福岛核污染水排海问题的最终评估报告即将出炉之际公布，备受关注。

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据韩国国务调整室第一次长（副部长）朴购然4日在中央政府首尔办公楼举行日本福岛核污染水排海的相关新闻发布会时报告说，格罗西将于当天至本月7日访日发表国际原子能机构日本核污染水监测特别工作组（TF）的综合报告，并将在结束访日后开始访韩。

据朴购然说，格罗西将在访韩期间会见韩国原子能安全委员会委员长刘国熙，向韩方介绍上述报告的有关内容，还将会见韩国外交部长官朴振等有关人士。朴购然说，原子能安全委员会与国际原子能机构同为监管机构，有必要共享日方排放设施的技术事项等信息并开展合作，预计双方届时将讨论有关内容。他还表示，格罗西有可能同朴振讨论国际原子能机构如何与韩国加强外交合作。

朴购然表示，截至目前，韩国政府通过考察团活动、参与国际原子能机构监测特别工作组等对日方的排放计划进行了科学技术层面的讨论，现在基本进入收尾阶段。他还表示，将在讨论结束后把结论反映到此前制定的应对手册中最终完稿，并在短期内向国民公开这份报告。

朴购然说，韩国政府的综合评估报告中将包含韩国原子能安全技术院（KINS）等单位的专家从2021年起对排放的检查内容、IAEA的评估报告、韩国福岛考察团对原始数据的分析内容、日方排放设施试运行检查内容等。韩方已在一定程度上结束分析，因此不会随IAEA的报告而改变自身报告的方向。他还说，具体对外公布日期尚难确定。

对于核污染水排海可能会导致福岛水产品进口禁止措施的放宽等担忧，朴购然强调说，在所有国民都放心之前，将持续维持进口禁令。

另就设在韩国海域的海水核辐射监测器频繁发生故障的部分媒体报道，朴购然说，这属于运营过程中的试错，有关部门正加强定期检查，不断降低设备的故障率。

据韩联社今天报道称，韩国朝野两大党4日就国际原子能机构（IAEA）发布综合评估报告称日本福岛核电站污水排海计划符合国际安全标准一事发表各自立场。

执政党国民力量首席发言人姜旻局发表评论称，该报告是由11个国家原子能领域顶尖专家组成的工作组用两年时间进行调查而得出的结论。作为国际社会的枢纽国家，韩国应虚心接受该结果，并基于冷静的分析应对日后的核污水排放问题。

姜旻局还指出，国际组织的正式调查结果出炉，最大在野党共同民主党应停止散布有关福岛核污水排海的谣言，应为国民安全共同探讨后续措施。国民力量将与政府一道致力于完善后续措施，以便消除民众对核污水排海的担忧，确保海洋安全。

韩联社称，最大在野党共同民主党则就国际原子能机构的综合评估报告表态称，这是未验证福岛核废水安全性的“空壳报告”。该党“福岛核电站污水排海阻止对策委员会”当天发布立场文件称，其间持续遭到诟病的多核素处理系统（ALPS）性能验证工作未曾进行，报告仅涉及对监测·确认设备、稀释设备的研讨和评估，基本没有提到净化核废水的多核素处理系统。报告中也没有关于对核废水进行采样分析的内容。

反对党内机构对策委还强调，国际原子能机构未就违反一般安全指南（GSG）、核污水排海是否合理、是否是最佳方案等进行研究，将有关责任推给了日本政府。国际原子能机构也未就可能发生的意外进行研究，报告的一切内容均以“按计划完美进行”为前提条件。

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