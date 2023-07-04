美海军里根号航母打击群结束越南访问，返回南海部署

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据美国海军研究协会新闻报导，美国海军“里根”号航母打击群于6月30日结束了为期5天的对越南岘港市的访问活动，现已返回南中国海“继续在印太地区进行定期部署”。

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美国海军“里根”号航空母舰(CVN-76)与“安提坦”号导弹巡洋舰 (CG-54) 和“罗伯特·斯莫尔斯”号导弹巡洋舰 (CG-62) 于6月25日停靠岘港市仙沙港，开始对越南进行为期五天的访问。这是越南第三次迎来美国航母，前两次分别在2018年和2020年。据悉，“里根”号对岘港的访问是越美全面伙伴关系建立10周年庆祝活动的一部分。

美国海军通过声明表示，“里根”号航母打击群于上周五结束了对越南的访问，其将继续在印太地区进行定期部署。“里根”号所在的美国海军第五航母打击群指挥官汉尼芬（Patrick Hannifin）称，“舰艇访问是合作伙伴之间关键合作的一个常规部分”。

汉尼芬介绍说，“在岘港，水手们参与了文化交流和社区项目，通过这些共同经历，加强了我们人民之间的联系。美国和越南的防务合作对于维护基于规则的海上秩序至关重要。通过共同努力，我们保护主权，提高领域意识，改善人道主义工作，并维护自由、开放和安全的印太地区的共同价值观和利益。”

美国驻越大使纳珀（Marc Knapper）表示：“我想不出比本周让这个航母打击群在这里代表我们促进一个强大、独立、繁荣和有活力的越南的共同价值观更好的方式了，我要向汉尼芬少将以及里根号航母的指挥官和船员表示感谢，感谢你们对印太地区的和平、稳定和合作的所有承诺。”

上周末，美国海军公布了“里根”号在南中国海进行军机起降训练的照片。“安提坦”号和“罗伯特·斯莫尔斯”号还进行了海上补给作业。此外，美国伙伴国家的多艘舰艇近日也在南中国海操作。

报导指，日本海上自卫队“出云号”护卫舰（JS Izumo）和“五月雨”号护卫舰（JS Samidare）先是作为其印太部署的一部分访问了越南港口。这两艘舰艇最近还与澳大利亚皇家海军“安扎克”号护卫舰(FFH150)及澳洲皇家空军的P-8A“海神”海上巡逻机在南中国海进行了演习。

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