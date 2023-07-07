美国据报拟在印度建立海军后勤中心 美海军与印度船厂签署船舶修理协议

印度/美国/印太

据《日经亚洲》周五报导，美国试图将印度转变为南亚地区海军舰艇的补给和维护中心，因为美国在该地区的相关能力已经捉襟见肘。

广告 继续浏览后续

美国总统拜登于6月底在白宫接待了前来进行国事访问的印度总理莫迪，双方同意建立全面的防务和经济伙伴关系。峰会后发布的美印联合声明提及，“美印主要防务伙伴关系已成为全球和平与安全的支柱”。报导指，美国将向印度提供支持，以发展用于补给、修理和维护船只和飞机的基础设施。

五角大楼发言人帕特里克·赖德（Patrick S. Ryder）在6月底对记者说：“我们在不久的将来会有更多的内容，但这里的目的是使印度成为美国和印太地区其他伙伴的物流中心”。作为该努力的一部分，美国海军将与印度船厂签署修船协议。

据白宫称，美国海军已经与印度东南部城市钦奈附近的拉森和图布罗（Larsen & Toubro）造船厂签订了一份船舶修理总协议。美国海军即将与另外两家位于孟买和果阿的造船厂敲定单独的协议。

报导指，美国军方希望建立快速处理印太地区的补给活动和维修的准备工作。如果美国海军能够进入该地区更多的枢纽站，那么船只和飞机将减少为后勤工作而暂停行动的时间。节省的时间可以分配给与其他国家的联合演习等。

美国国防大学近东南亚战略研究中心助理教授佩恩（Jeffrey Payne）分析称，“美国在中东和西太平洋的双边枢纽协议中维持的基地之间有很大空隙，所以，印度满足了这一点”。目前，日本和新加坡是美国在亚洲的重要海军枢纽。

美国印太司令部前司令哈里·哈里斯（Harry Harris）对这一举措表示欢迎。他通过电子邮件介绍称，“目前，我们在印度洋的迪戈加西亚岛和西澳大利亚运营，在次大陆确保一个维护、修理和物流中心意义重大，因为这将使我们在广阔的印度洋地区获得亟需的灵活性”。由于印太地区有大片海域，许多人认为，在紧急情况下在该地区进行供应活动将比在欧洲及通过陆路进行类似活动更加困难。

驻扎在新加坡的美国第七舰队西太平洋后勤群指挥部指挥官、梅尔森（Mark Melson）少将在6月初的一次采访中向《日经亚洲》表示，“我们今天准备好了吗？是的，我们准备好了”。他补充说，“但我永远不会说自己准备得足够好。”梅尔森说：“我们当然在努力改善进入一些地方的机会，在那里我们可以进行远征补给，远征加油（和）如果需要的话，远征再武装。”

拜登政府计划深化与印度在印度洋以外的海洋空间的伙伴关系。美国国务院亚太事务助理国务卿康达（Daniel Kritenbrink）在6月底出席了一个智库活动时，谈到了加强与印度在南中国海的合作。

印度外长苏杰生6月底在新德里会见了菲律宾外长马纳罗。两国外长发表了一份联合声明，支持2016年海牙常设仲裁法院作出的南海仲裁裁决。华盛顿智库、战略与国际研究中心高级研究员格波林（Gregory Poling）称，这标志着印度首次表示支持基于《联合国海洋法公约》的海牙裁决。这使印方在这个问题上与日本和主要西方国家保持一致。

印度作为所谓“全球南方”新兴国家和发展中国家的代表，在国际社会中的作用和声音越来越大。在安全方面，印度似乎已经将重点转移到与西方的关系上。莫迪6月底对华盛顿的访问就是证明。但印度外交的基本主题仍然是战略自主，即根据自身利益与其他国家合作。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅