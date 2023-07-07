美菲防长通话后，菲军方对南海争议海域中国船只数量增加发出警告

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7月6日，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）与菲律宾新任国防部长特奥多罗（Gilberto Teodoro）通话，双方谈及美菲防务合作，并就中国最近对在南中国海运营的菲律宾船只“采取了胁迫性和危险性的行动”表示关切。据路透社报导，菲律宾军方周五报告说，在南海的争议海域，中国渔船的数量“惊人”地增加，其表示这威胁到石油和天然气丰富的礼乐滩（Reed Bank）的安全。

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就美菲防长的通话内容，美国国防部发言人莱德（Patrick Ryder）周四通过声明介绍称，“奥斯汀部长和特奥多罗部长庆祝了美国和菲律宾在过去一年中在深化防务关系方面取得的显著进展，包括扩大《美菲加强防务合作协议》下的合作，在南中国海进行联合巡航，以及缔结《双边防务指引》。”

莱德称，美菲防长“承诺在未来几个月在这些重要成就的基础上再接再厉，包括迅速缔结一份《安全部门援助路线图》，该路线图将在未来五年内推进共同的国防现代化目标，以及缔结一份《信息安全总协定》，以便今后能够转让先进和可互用的美国技术。”

莱德称，“奥斯汀部长关切地注意到，中华人民共和国（PRC）最近对在南中国海，包括在仁爱礁（Second Thomas Shoal）附近安全和合法作业的菲律宾船只采取了胁迫性和危险性的行动。他强调了美国与菲律宾钢铁般的联盟承诺，并重申《美菲共同防御条约》适用于菲律宾在太平洋地区，包括南中国海任何地方的公共船只、飞机和武装部队——包括菲律宾海岸警卫队。”

莱德补充说，美菲防长重申“致力于维护基于规则的秩序，支持菲律宾当地社区和其他寻求在南中国海开展合法海洋活动的声索国的生计，这与2016年常设仲裁法院的裁决是一致的”。奥斯汀强调“美国和菲律宾有机会与其他志同道合的伙伴，包括日本和澳大利亚，进行更密切的协调，以确保本地区对自由开放的印度-太平洋的共同愿景继续蓬勃发展。”

据莱德介绍，美菲防长还同意亲自会面，“就国防和安全优先事项进行深入讨论。他们的讨论重申了美国和菲律宾的持久承诺，即作为盟友肩并肩地站在一起，为印太地区及其他地区带来更大的安全、繁荣和稳定。”

据路透社报导，菲律宾军方周五报告说，在南中国海的争议海域，中国渔船的数量“惊人”地增加，其表示这威胁到石油和天然气丰富的礼乐滩（Reed Bank）的安全。据菲律宾西部军区称，从2月份只有十几艘，到上个月，在礼乐滩以南的鲎藤礁（Iroquois Reef）“蜂拥而至”的中国渔船数量已经上升到47艘。

菲律宾西部军区发言人科洛马（Ariel Coloma）在一份声明中称，“中国必须停止蜂拥而至的船只，以尊重我们的主权权利”。菲律宾军方称，其军机还记录到有三艘中国海警船只和两艘中国海军的舰艇在仙宾礁（Sabina Shoal）“定期徘徊”，仙宾礁与鲎藤礁一样，位于菲律宾专属经济区内。菲律宾西部军区称，“这些事态发展引起了人们对中国在这些有争议海域内的意图和行动的警觉。”

北京方面，中国外交部发言人汪文斌在周五主持例行记者会时就美菲防长对中方在南海争议海域行为的关切表示，“我愿意在此重申，中国海警在中方管辖海域开展正当合法的执法活动，无可非议。美国对菲律宾的防卫承诺不得损害中方在南海的领土主权和海洋权益。”

汪文斌续称，“美方有关言论歪曲抹黑中方正当合法海上执法活动，挑拨离间地区间国家关系，中方坚决反对。美国的图谋绝对不会得逞。”

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