德国将首次派兵参加澳洲12国联合军演

联合军演

亚洲 – 德国将派约200名官兵参加今年在澳洲举行的“护身军刀”（Talisman Sabre）军事演习。7月22日至8月4日，两年一度的护身军刀军事演习将在澳洲举行，这是澳美主导的多国联合军事演习，大约1.7万名美军和1万名澳洲国防军将参加。

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除德国外，其他确认参加演习的国家还有斐济、印尼、日本、韩国、新西兰、巴布亚新几内亚、汤加、法国、英国、加拿大等12个国家。今年的演习预计是有史以来规模最大的一次。

据路透社报导，德国将派170名伞兵和40名海军陆战队员来澳洲参加演习，这将是德国作战部队首次登陆澳洲。他们将和其它国家的军队一起进行丛林战和登陆作战训练。

德国陆军总司令麦斯（Alfons Mais）表示，由于经济上的相互依存关系，印太地区对德国以及欧盟来说都是一个极为重要的地区。“我们旨在证明我们是可靠和有能力的伙伴，为稳定该地区基于规则的秩序做出贡献。”

欧洲40%的贸易往来都要经过南海，中国被称为德国最重要的贸易伙伴。2021年，德国军舰曾驶入南海，这在近20年来还是首次。

中共通常会派出间谍船来监视护身军刀军演。

当被问及德国部队首次在澳洲登陆是为了向北京传递什么信息时，麦斯说，柏林并不打算与任何人对立。“一般来说，了解他人对世界的看法是有意义的。”

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