日本核处理水排海：韩国绿灯 IAEA再安抚

日本/韩国/核处理水排海

韩国政府7月7日针对东京电力福岛第1核电站的处理水排海计划，公布了有关安全性的独立验证结果。确认排放的放射性物质的浓度符合国际原子能机构（IAEA）等的国际标准，日本经济新闻称表明了事实上容忍处理水排入海洋的立场。另外，IAEA总干事格罗西今天再次安抚称：处理水排海几乎没有跨国界影响。

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据日本经济新闻今天报道称，韩国容忍日本处理水排海，但水产品仍禁运。

韩国国务调整室室长方文圭提出看法称，从福岛排放到太平洋一侧的处理水最快将在4～5年后到达韩国周边海域。得出结论称，与2021年检查周边海域时相比，“氚浓度不到10万分之1，在科学上没有意义”。

但韩国对来自福岛县等8个县的水产品将继续禁运。

仍据日本经济新闻，国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西7月7日就东京电力福岛第1核电站的处理水向海洋排放一事在东京都内召开了记者会。对于中国等部分国家反对排放，表示“稀释后分散在海中，几乎不会产生跨越国界的影响”。

IAEA在7月4日公布的该报告中分析称“将处理过的水排入海洋，对人和环境的辐射影响可以忽略不计”。指出处理水排海计划“符合国际安全标准”。

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