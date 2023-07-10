韩国反对党急反日核处理水排海

日本/韩国/核处理水排海

韩国最大在野党“共同民主党”的国会议员等10日来到日本，抗议东京电力公司福岛第一核电站处理水排海计划。他们在东京的首相官邸、国会和原子能规制委员会建筑前相继举行集会，要求“立即撤回排放计划”。同时，韩国在野党还批评IAEA报告缺乏中立性。

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就韩国在野党议员访日抗议福岛一核处理水排海计划，共同社今天报道称，7月10日下午，韩国在野党议员等在东京都港区的日本原子能规制委员会建筑前抗议福岛一核处理水排海计划。

韩国议员朱哲铉在官邸前的集会上主张称：“排海以外也有别的方法。只是因为排海成本最低。”他还强调：“污染作为生命之源的海洋并影响到他国，这样的排放是绝对不可以的。”

访日的是共同民主党和无党派的共计10名议员，将在日逗留至12日。除了与日本的社民党及反核电团体恳谈，还计划在驻日外国记者协会举行记者会。

该报道称，韩国尹锡悦政府公布自行验证结果称处理水排放对韩国海域几乎不会造成影响，但民众的担忧情绪依旧很强，以在野党等为中心的抗议活动仍在持续。（完）

另外，国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西9日在首尔与反对福岛第一核电站处理水排海的韩国最大在野党“共同民主党”国会议员会面。双方讨论了认为排海计划“符合国际安全标准”的IAEA报告，韩国议员们批评称“这是缺乏中立性且偏向日本的验证”。

据共同社今天报道，格罗西对很多韩国人反对处理水排海表示理解，并称此次访韩“是觉得必须做出说明消除担忧”。他介绍了验证过程，强调这是以科学方式得出的结论。他还承诺为了监督排海是否按计划进行，将派工作人员常驻福岛。

共同民主党议员魏圣坤认为，IAEA没有对多核素去除设备（ALPS）的性能进行充分验证，也没有探讨对海洋生态系统的长期影响，报告存在不完善之处。

据共同社说，格罗西9日结束访韩并前往新西兰，继续就报告进行说明。

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