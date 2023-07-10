韩国总统尹锡悦第二次以观察员身份出席北约峰会

韩联社消息，韩国总统尹锡悦将于本月10日至15日先后访问立陶宛和波兰。他将于11日至12日在立陶宛出席北约峰会。这将是尹锡悦继去年6月以后，第二次以观察员国的首脑身份出席北约峰会。日本首相岸田也是第2次出席北约会议，此外还有澳洲和新西兰领导人参加。

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据报道：尹锡悦将与各国首脑就俄乌战争、印太地区合作、非传统安全挑战等问题进行讨论。尹锡悦还将同北约各国在“防扩散”、“网络安全”等11个领域签署双边合作文件。

北约峰会期间，尹锡悦将分别同10国以上的首脑先后举行会谈，加强与各方合作的同时呼吁各方支持韩国申办2030釜山世界博览会。

排在日程上的包括，与北约秘书长及荷兰、挪威、新西兰、罗马尼亚、立陶宛、瑞典、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、芬兰、匈牙利首脑的双边会谈，以及主持北约亚太地区伙伴国（韩国、日本、澳大利亚、新西兰）四方会议。

在立陶宛行程结束后，尹锡悦将于7月12日晚启程赴波兰首都华沙，应波兰总统杜达的邀请，对波兰进行正式访问。鉴于波兰与乌克兰相邻，预计乌克兰重建方案可能成为主要议题。尹锡悦可能呼吁波兰对帮助乌克兰修复家园项目的韩企提供支持与合作。

美国之音评论说：为了应对朝鲜快速的导弹试验，2022年5月上任的保守派总统尹锡悦采取措施增强韩国自身的导弹能力，并扩大与美国的军事演习。 尹锡悦和美国总统拜登四月宣布了加强两国威慑能力的计划，例如定期让美国核潜艇停靠在韩国以及建立新的双边核磋商小组。这个小组的首次会议定于下周在首尔召开。

尹锡悦与北约领导人讨论朝鲜问题可能会引发朝鲜的强烈反对，朝鲜已经称北约与美国在亚洲盟友之间加强合作是创建“亚洲版北约”的进程，并表示这将加剧地区敌意。

朝鲜坚称，其接二连三的武器试验，旨在对扩大的韩美军事演习发出警告，朝鲜将美韩军演视为入侵预演。 尹锡悦表示，他希望选择通过实力实现和平，但他仍对与朝鲜对话持开放态度。

尹锡悦补充说：“和平从来没有像有强大的武力和威慑作为后盾那样确定和可靠。” “国际社会对朝鲜实施强有力的制裁，会阻碍其核能力和导弹能力的发展。

尹锡悦还说：“正如欧洲发生的事件可能对印太地区产生重大和重要影响一样，印太事件也可能对欧洲国家产生巨大影响。” “特别是乌克兰战争提醒我们所有人，某一特定地区的安全危机可能会产生全球影响。”

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