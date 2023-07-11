东盟开会 聚焦缅甸及南海议题

东盟/中国/美国/南海/缅甸

东盟外长今天在印尼举行会议，主要讨论缅甸危机。但东盟各成员国在是否重新与缅甸军政府对话的问题上存在分歧。另外，会后东盟与美国及中国研讨南海局势等，美国国务卿布林肯，中国外交最高负责人王毅以及俄罗斯外长拉夫罗夫将与会。

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据法新社今天报道称，东盟在解决缅甸危机的外交努力上仍存在分歧。两年多前，缅甸发生军事政变，推翻了昂山素季领导的政府，并对持不同政见者进行持续血腥镇压。

在法新社看到的联合公报草案中，有关缅甸的部分被留空，东盟成员国在现阶段无法就统一立场达成一致。一位东南亚外交官告诉法新社，在东盟会议（9月领导人峰会的前奏）召开之前的几天里，东盟做出了 "更多努力"，以便围绕缅甸问题团结一致。

但这位外交官目前对会谈结果 "并不十分乐观"，指出 "一些成员国对如何解决这一问题持有不同观点"。

由于缅甸军政权未能执行两年前达成的结束暴力和恢复谈判以解决危机的计划，东盟成员国缅甸被排除在高级别会议之外。

由于缅甸军政府无视国际社会的批评并拒绝与缅甸反对者对话，东盟为恢复执行五点计划所做的努力一直徒劳无功。上个月，泰国邀请缅甸外长参加了有争议的 "非正式会谈"，这加深了出席会议的东盟成员国与未出席会议的成员国之间的分歧。柬埔寨派出了一名年轻的外交官，而印尼和马来西亚则拒绝出席会议。

东盟组织的行动受到其宪章中所规定的协商一致和不干涉原则的限制。

在会议开幕式上，非政府组织 "人权观察"（Human Rights Watch）敦促亚细安主席国印度尼西亚、集团成员国及其盟国就侵犯人权问题 "建立相关政府联盟，[......]向军政府施压"。

在为期两天的东南亚国家联盟(东盟)外长会议之后，东盟，美国国务卿布林肯(Antony Blinken)，中国外交负责人王毅等国家官员举行会谈，寻求缓和中国在南海问题上的保证。

东盟于周四还将举行 "东盟+3 "部长级会议，与会国包括日本、韩国和中国，周五将举行18国外长会议，其中包括华盛顿和北京。俄罗斯外长拉夫罗夫预计将出席这最后的会议，这将使他与美国国务卿布林肯在3月份乌克兰冲突持续不断的情况下短暂会晤后再次同处一室。

据美国东亚事务最高外交官丹尼尔-克里腾布林克（Daniel Kritenbrink）周六对记者说，华盛顿和东盟成员国将寻求"回应"北京在争议激烈的南中国海的行动。

法新社说，尽管一些东盟成员国提出抗议，要求不受阻碍地自由航行并尊重其自身的领土主张，但中国仍对这一战略海域提出了广泛的主权主张。

东盟联合公报草案呼吁航运业保持克制，并称行为准则谈判已取得 "积极势头"。公报草案还含有“我们重申维护和促进南海及其以外地区和平、安全、稳定、安全和航行自由的重要性”的内容。

法新社说，东盟唯一一次未能发表联合公报是在2012年，原因是在南海问题上存在语言争端。

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