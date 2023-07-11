埃尔多安改口支持瑞典入北约为救土耳其经济

重启入盟谈判

亚洲 – 土耳其总统埃尔多安10日以欧盟重启土耳其加入欧盟谈判作为条件，同意支持瑞典加入北约。有分析指出，埃尔多安常在选举后改变政策立场，如今转向亲欧，可能为了化解土耳其的经济危机。土耳其是最后一个与匈牙利一起反对瑞典加入北大西洋公约组织的国家。

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总部设在伦敦的网路新闻媒体“中东之眼”（Middle East Eye）报导，埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）开启一条与欧盟谈判的新路径，他首度明确将北欧国家瑞典加入北大西洋公约组织（NATO）的申请案，与土耳其长期尝试加入欧洲联盟（EU）的谈判挂钩。

埃尔多安在出发前往立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）准备参加11日登场的北约峰会之前，在电视上发言提及有关土耳其加入欧盟的进度。他说：“首先开启土耳其加入欧盟的道路，然后我们也将开放瑞典加入北约。”

埃尔多安9日与北约盟邦美国总统拜登（Joe Biden）通话时，也提出有关土耳其加入欧盟的议题。根据土耳其总统府新闻稿，埃尔多安表示：“土耳其对于加入欧盟抱有原则与诚意，并希望重启入盟程序。”

德国总理朔尔茨与白宫发言人的看法一致。11日在一次记者会上。朔尔茨表示，尽管埃尔多安如此声称，但想要加入欧盟土耳其的局势与想要加入北约瑞典的局势之间没有任何联系。

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