气候峰会

亚洲 – COP28将于今年年底在阿联酋迪拜举行，大会将对世界各国在实现《巴黎协定》目标方面取得的进展进行首次盘点。阿拉伯联合酋长国气候变化与环境部长阿姆海里（ Mariam Almheiri ）11日表示，阿联酋将采取“更多”措施来应对全球气候变暖。

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她还表示，将全球平均气温升温限制在 2摄氏度则需到 2030 年减少 25%，这一目标我们还达不到。但是我们要努力做到的是将全球平均气温升幅限制在 1.5摄氏度。

阿联酋环境部长还表示，“我们在政府内部进行了艰难的讨论”。当获得主办 COP28 后，“我们希望实践我们所宣扬的目标“。

阿联酋人口在9百万左右。全球大城市遍布空调、摩天大楼，大型四轮驱动汽车随处可见，是世界上人均二氧化碳排放量最大的国家之一。

但该国正在大力投资绿色能源。阿联酋地区受益于制氢的有利条件，包括充足的阳光和强劲的风。这些条件使该地区非常适合可再生能源项目，例如太阳能和风电场，这些项目可用于通过电解生产绿色氢。

通过投资绿色氢，阿拉伯国家正在与《巴黎协定》所述的全球向清洁和可再生能源转型的努力保持一致。

阿联酋的目标是到2050年实现净零排放，沙特则设定了2060年碳中和的目标，并计划在NEOM市建设大型绿色氢项目。摩洛哥已投资130亿美元，到2026年生产100万吨氨。巴林也设定2060年碳中和的目标。

专家表示，海湾地区每年有几个月的高温在 45°C 甚至 50°C 左右，从长远来看，部分地区的夏季可能不适宜居住。

在全球范围内，继创纪录的六月份之后，根据联合国的数据，上周是地球上有史以来最热的一周，这是由于人类活动引起的全球变暖和周期性气候现象厄尔尼诺现象的回归造成的累积效应。

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