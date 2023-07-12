日本核处理水入海：香港威胁禁进海鲜 东京强烈要求弃禁

香港/日本/核处理水入海

香港环境及生态厅厅长表示，如果东京继续实施将福岛核电站处理后的放射性水排入大海的计划，香港将禁止从日本10个县进口海鲜。但日本外务省周三表示，日本已向香港官员提出强烈要求，不要因为日本计划排放福岛核电站经过处理的放射性水而收紧对日本食品进口的限制。

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据路透社今天报道称，香港警告，如果日本释放核处理水入海，香港将禁止进口海鲜。香港环境生态局局长谢展云周三告诉记者，禁令将包括进口所有活的、冷冻的、冷藏的、干燥的或以其他方式保存的水产品、海盐以及未加工或加工的海藻。

就在这些措施出台的前一天，香港特首李家超表示，如果东京继续排放废水，香港将禁止来自“大量”日本相关县的海产品。

香港是日本第二大农产品和渔业出口市场，仅次于中国大陆。据日本政府统计，2022年，日本向香港出口了755亿日元（约合5.36亿美元）的水产品。

日本的核处理水排海计划得到了联合国核监督机构的批准，但因食品安全问题而遭到国内外的反对。日本坚称这些释放将是安全的并符合全球标准。

东京外务省今天表示，由于日本计划排放福岛核电站经过处理的放射性水，日本已向香港官员提出强烈要求，不要收紧对日本食品进口的限制。

据谢展云和政务司司长陈家伟表示，他们会见了日本驻香港总领事讨论此事，并强调香港政府有严格的制度来确保食品安全。据谢展云说，该禁令将适用于来自东京、福岛、千叶、栃木、茨城、群马、宫城、新泻、长野和埼玉的进口水产品。

日本外务省周三表示，日本已向香港官员提出强烈要求，不要收紧对日本食品进口的限制，因为日本计划排放福岛核电站经过处理的放射性水。

日本厚生省表示，在周三与香港政府官员举行的会议上，日本解释了排放海啸受损工厂处理过的水的计划，并保证日本食品的安全。

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