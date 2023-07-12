朝鲜发射洲际导弹 美日韩齐声抗议

朝鲜/发射洲际导弹/美日韩

朝鲜连日谴责美军对朝侦察活动后，12日向韩半岛东部海域发射一枚洲际弹道导弹（ICBM）发起武力示威。该导弹称射程可以覆盖美国全境。美日韩对朝代表就朝鲜当天发射洲际弹道导弹一事通电话联合谴责。

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据韩联社今天报道称，朝鲜发射一枚洲际导弹对美国武力示威。该导弹以高仰角发射，飞行高度6000千米，在飞行约1000公里后落入半岛东部海域。

这是朝鲜继4月13日试射使用固体燃料的“火星炮-18”型导弹后，时隔90天再次发起洲际导弹挑衅。韩国军方未公开导弹的飞行时间和最大射高等参数。据日本政府发布的数据，朝鲜所射导弹于上午11时13分左右坠落，最大射高为6000千米。

按照日本政府公布的数据，导弹若以正常角度（30~45度）发射，射程可超过1.5万公里，打击范围覆盖整个美国本土。从最大射高来看，此次发射的洲际导弹很可能是“火星-17”二级液体燃料火箭洲际弹道导弹，而非使用新型固体燃料的“火星炮-18”型。此前，“火星-17”型导弹最大射高超过6000千米，但4月发射的“火星炮-18”型向上飞行不到3000千米。但不能排除朝鲜对后者性能进行升级的可能性，因此韩美军方正对观测到的参数进行精密分析。

韩联社称，有意见认为，朝鲜此次试射活动或针对美军侦察机日前在公海上空执行常规侦察飞行任务。朝鲜近两日三次发表谈话，谴责美军侦察机多次“侵犯”其专属经济区（EEZ）。

据分析，在朝鲜所谓“战胜节”的韩战《停战协定》签署70周年纪念日（7月27日）即将到来之际，朝鲜或通过此举故意营造紧张气氛，加强内部团结，为挑衅制造借口。

为出席北约峰会正在立陶宛访问的韩国总统尹锡悦当天接到相关汇报后，以视频连线形式紧急召开国家安全保障会议（NSC）常委会会议。尹锡悦在会上表示，要让朝鲜清醒地认识到必将为其非法行为付出代价，并指示通过韩美核咨商小组会议进一步加强延伸威慑执行力。

韩国军方表示，朝鲜发射远程弹道导弹的重大挑衅行为对韩半岛乃至国际社会的和平稳定构成严重威胁，更是公然违反了联合国安理会决议，敦促其立即停止相关发射活动。据悉，军方已加强戒备态势，将基于紧密的韩美合作密切关注相关动向。

韩联社说，另值得一提的是，朝鲜当天发射导弹后，韩美日三方未能实时共享导弹相关预警信息。由于还有技术问题亟需解决，因此三方情报共享机制正式落地尚需一段时间。

仍据韩联社说，韩国外交部韩半岛和平交涉本部长金健、美国国务院对朝政策特别代表星·金、日本亚洲大洋洲局局长船越健裕在电话中强烈谴责朝鲜继近期对韩美同盟在公海上空的正常飞行进行军事威胁之后，当天又向韩半岛东部海域发射远程弹道导弹。

三方强调，朝鲜射弹是威胁韩半岛乃至国际社会和平稳定的重大挑衅，也是严重违反联合国安理会决议的行为，任何理由都不能使其正当化。

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