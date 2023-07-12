越南外长强调东盟的核心作用

东盟外长会议

亚洲 – 第56届东盟外长会议（AMM-56）及系列会议7月11日在印度尼西亚首都雅加达正式开启重要的对外议程。越南外交部长裴青山(Bùi Thanh Son)表示支持东盟加强伙伴关系，鼓励伙伴参与本地区、社区建设和应对共同挑战并做出贡献。

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越南外长还强调，合作伙伴应在言行上尊重东盟的核心作用，与东盟共同建立信任，缩小分歧，共同促进真诚对话与合作。

他赞同东盟在国际和地区问题上的原则立场。 他支持东盟帮助缅甸寻求解决问题的办法，肯定东盟五点共识的价值，同时强调缅甸问题的解决应由缅甸自己决定。

会议还讨论了如何加强东盟在本地区的核心作用，提高东盟主导机制的运作有效性，以配合其成立目标和发展潜力。

部长们均强调遵守《东盟宪章》、《东南亚友好合作条约》、1982年《联合国海洋法公约》等文件中所载的共同原则、规范和价值观的重要性。 UNCLOS 1982）和东盟印度太平洋展望（AOIP）。

双方重申东盟在东海问题上的原则立场，承诺全面有效落实《东海各方行为宣言》（DOC），同时推动尽快制定具有实质性内容的东海行为准则（COC）。 ，有效且符合国际法，包括《联合国海洋法公约》。

越南外交部长强调，需要确保为COC谈判创造有利环境，并邀请东盟坚持其原则，包括尊重国际法和1982年《联合国海洋法公约》，致力于建设和平与合作的东海。

外长们肯定了东盟扩大和深化与伙伴关系的愿望，表示参与应尊重东盟的核心作用，合作互利，共同构建开放、透明、包容、以规则为基础的地区架构。

闭门会议结束后，东盟外长们见证了沙特阿拉伯作为该协议第51个缔约方签署了一份关于加入《东南亚友好合作条约》（TAC）的文件。

另外，东盟外长会议主席说，外交是解决缅甸历时两年半的血腥危机的唯一途径。

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