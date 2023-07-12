韩国与会立陶宛北约峰会 力促多方防务合作

韩国/北约/（AP4，韩日澳新）

韩国总统尹锡悦当地时间12日出席在立陶宛首都维尔纽斯举行的北约亚太伙伴（AP4，韩日澳新）领导人会议，并表示，将与北大西洋公约组织（北约）扩大军事情报共享范围。韩国总统在会前还就朝鲜当天向朝鲜半岛东部海域发射洲际弹道导弹（ICBM）一事表示，韩日澳新四国应携手北约，共建集体安全网。

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据韩联社今天报道称，韩国总统尹锡悦表示将与北大西洋公约组织（北约）扩大军事情报共享范围。尹锡悦当天上午在北约峰会上发表演讲称，在当今这样的超级连接时代，欧洲和亚洲的安全不可分割。北约已在2022年战略文件中指出，大西洋与印太的安全紧密相连，强调了维护基于规则的国际秩序伙伴关系的重要性。

尹锡悦称，大韩民国的印太战略也将北约视为重要的伙伴。

尹锡悦表示，韩国借此次峰会同北约签署了“个别针对性伙伴关系计划”(ITPP)，决定推进核不扩散、网络安全、新兴技术等11个领域合作的制度化。韩国作为印太地区网络安全领军国家，将设立国际网络训练中心，这有望促进韩国与北约的网络安全合作。

尹锡悦当天还敦促说，韩日澳新应携手北约共建安全网。

据韩联社报道，尹锡悦是12日出席在立陶宛首都维尔纽斯举行的北约亚太伙伴（AP4，韩日澳新）领导人会议前就朝鲜当天向韩半岛东部海域发射洲际弹道导弹（ICBM）一事作如上表述。

据尹锡悦表示，导弹当天落入日本北部青森县海域，这充分体现大西洋同太平洋的安全不可分割。我们应借此机会将北约合作框架制度化，韩日澳新应在地区安全方面发挥主导作用。

据韩联社，AP4领导人会议是北约峰会配套会议，当天的会议由尹锡悦主持，各方共同探讨应对朝鲜挑衅、维护自由和平与繁荣的合作方案。

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