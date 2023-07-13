“东盟+三”外长会议将讨论南海争端

东盟，南海

作为东盟年度系列峰会之一，“东盟+3”外长会议周四（7月13日）在印尼首都雅加达举行，担任轮值主席国的印尼等东盟10国外长将与中国、日本、韩国外长讨论南海争端和经济合作等问题。

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此前据中国外交部表示，中共中央外办主任王毅将代替外长秦刚出席会议，秦刚因 "健康原因 "无法参会。 日本外相林芳正和韩国外长相朴振也将出席会议。

法新社援引雅加达希望之光大学（Pelita Harapan University）教授阿力克席思（Aleksius Jemadu）称，鉴于地区近期态势紧张，南海可能将是东协加三会议的讨论议题之一。

南海是东京和首尔供应链的重要海上通道，也是石油和天然气的储藏地区。 西方和亚洲大国对中国政府在该地区日益强硬的态度感到担忧，中国政府正在该地区对民主自治的台湾施压，中国船只与其他国家的船只频发发生冲突事件。

印尼巴查查兰大学（Padjadjaran jaran University）国际关系专家德尤库（Teuku Rezasyah）表示，与会代表还将讨论缅甸危机，自两年多前缅甸军事政变推翻昂山素季政府以来，缅甸一直经受暴力蹂躏。他说，东盟成员国在该问题上存在分歧，"日本和韩国有意阻止缅甸与中国为伍"。

东盟合作机制建立于1997年亚洲金融危机之后，目的在发展东南亚国家与东亚强国间良好的的经济关系。在东盟上一次会议上，与会者讨论了新冠疫情后的卫生和经济复苏合作议题，旨在推动亚太成为全球经济增长的主要引擎之一。

13日的东盟与日中韩（东盟+3）外长会议后，14日将举行东盟峰会（EAS）外长会议、和包括美中等区域外国家的东盟地区论坛（ARF）。另据报道，与会的美国国务卿布林肯届时将与王毅举行会谈，这是自布林肯六月访问北京后双方的第二次会晤。

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