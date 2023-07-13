中国强调加强与俄罗斯双边关系

中国/俄罗斯

中国外交最高负责人王毅周四在雅加达会见俄罗斯外长拉夫罗夫，并表示，中国将加强与俄罗斯的战略沟通与协调，北京方面为俄罗斯提供外交和经济支持。

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据法新社今天自雅加达报道称，中国领导人将俄罗斯视为抗衡西方在国际舞台上影响力的有用伙伴，但称在俄罗斯入侵乌克兰战争中保持中立。普京发动侵略乌克兰战争导致莫斯科受到西方国家的经济制裁。

中国负责外交事务的主要官员王毅（级别高于外交部长）在东南亚国家联盟扩大会议期间会见俄罗斯外交首脑拉夫罗夫。

14日，包括北京、莫斯科以及华盛顿在内的 18 个国家的外交官员将在雅加达举行会议。

据王毅称，中国与俄罗斯双方应加强战略沟通和协调。” 中国官方文告称，中国与俄罗斯双方“坚定支持对方维护自身合法利益，坚持走和谐共处、共赢发展的道路”。

据中国外交部称，王毅在雅加达代表中国与会，他代替外交部长秦刚与会。秦刚称因健康原因而缺席。

据中国外交部的新闻稿称，俄罗斯外长拉夫罗夫则表示，莫斯科和北京保持着“高层次交往”。普京总统和中国国家主席习近平三月份在俄罗斯举行的会晤“为双边关系注入了强劲动力”。

根据俄罗斯外交部的一份公告，拉夫罗夫表示：“我们的利益和项目交汇的领域越来越多。因此，我对未来充满乐观。”

据中国外交部称，王毅再次表示，双方“就加强上海合作组织等多边框架内的协调与合作交换了意见。

上海合作组织成立于2001年，两国都是该组织的创始成员国。

中国外交负责人还表示，中俄将“防范外部干扰”，支持东盟把握“东亚合作正确方向，维护地区稳定”。

法新社称，上周，中国国家主席习近平在上海合作组织虚拟峰会上呼吁“维护地区和平”。 普京则在这次峰会上保证，莫斯科“将继续抵制外部压力、制裁和挑衅”。

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