岸田称将在确认安全后判断处理水排海时间 韩国反对党建议替代方案

日本/核处理水排海

日本首相岸田文雄12日就东京电力公司福岛第一核电站处理水排放入海时期表示：“将在政府整体确认有关确保安全性及形象受损对策的举措情况后，作出判断。”岸田在访问地立陶宛接受媒体采访时表示，“夏季前后”的方针不变。另外，韩国反对党议员呼吁中止处理水排海而摸索代替方案。

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据共同社今天报道称，日本首相岸田称将在确认安全后判断处理水排海时间。

有关处理水排海，岸田12日与韩国总统尹锡悦会谈时，表示将在安全性上做到万无一失，谋求了理解。

岸田还介绍了日本会迅速公布监测信息的方针等。

据尹锡悦表示，“尊重”认为排放计划符合国际标准的国际原子能机构（IAEA）的综合报告。

另外，为抗议东京电力福岛第一核电站处理水排放入海计划而来到日本的韩国最大在野党“共同民主党”国会议员等12日在东京都的驻日外国记者协会召开记者会。他们介绍称85%的韩国国民反对排海，呼吁“日本政府和东京电力中止排放计划，共同摸索代替方案。”

据韩国反对党议员魏圣坤批评指出，韩国尹锡悦政府只进行处理水安全的宣传活动，强调“排海不符合韩国的国家利益。这作为应该保护国民生命与安全的政府态度令人叹息。”

议员尹才甲威胁称，若实际排放，估计应该向全国扩大鉴于核电站事故采取的禁止进口福岛、宫城等8县水产品措施的对象。

一同出席的渔业团体干部朴连焕称，在韩国仅仅因为排放的传闻，水产品消费就已经萎缩，强调若排放，“韩国水产业将遭受巨大损失”。

日本立宪民主党众议员阿部知子也参加该记者会。共同社说，议员等发表了要求中止排放计划的日韩有志议员联合声明。

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