朝鲜官媒称金正恩亲自监督指导发射朝鲜洲际弹道导弹

朝鲜/金正恩/洲际弹道导弹

朝鲜官方消息称，朝鲜领导人金正恩监督指导了周三一枚洲际弹道导弹的发射，并誓言在美国和韩国“承认它们可耻的失败”之前，朝鲜不会停止核武器开发。朝鲜官媒还宣扬，此次洲际弹道导弹的发射“震动了整个地球”。

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朝鲜领导人金正恩称监督指导了周三一枚洲际弹道导弹的发射。据华尔街日报今天报道称，根据此前的发射情况，朝鲜的洲际弹道导弹已经显示出潜在射程足以抵达美国本土。

朝鲜政府称其周三在朝鲜一个未公开的地点试射了一枚 “火星炮-18 ”洲际弹道导弹。朝鲜官方媒体称，发射洲际弹道导弹的目的是向美国及其盟友发出强烈警告，展现平壤方面全力与它们对抗的坚定意志。

金正恩以及一批高级官员和朝鲜官方媒体最近几天大幅增加了对美国的公开批评。平壤方面抨击拜登(Biden)政府向乌克兰提供集束弹药的决定、向韩国派遣美国核潜艇的计划以及朝鲜声称属于非法入侵的绕朝鲜半岛侦察飞行。

从战术核弹头、无人潜水攻击艇到固体燃料洲际弹道导弹，朝鲜近来不断展示新武器。专家们说，朝鲜在武器研发上取得了快速进展。

据该报道称，此次发射的是金氏政权的“火星炮-18 ”(Hwasong-18)洲际弹道导弹，这是代表朝鲜核心国防力量的下一代武器系统。该武器于4月首次发射。朝鲜官方媒体称，最近一次发射再次证实了该导弹系统的技术可信度和操作可靠性。

为避免导弹飞越日本进入太平洋，朝鲜将其洲际弹道导弹以陡峭的轨道发射。朝鲜官方媒体称，该导弹升至约4,100英里高空，飞行620英里后坠入朝鲜半岛和日本之间的“预设区域”。该导弹在空中停留了大约74分钟。

周三，韩国和日本官员作出了类似评估结论。

金正恩身穿白色西装参加了周三上午在平壤地区进行的导弹试射。官方媒体称，此次洲际弹道导弹的发射“震动了整个地球，一个巨大的物体腾空而起，喷射出阵阵火光”。

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