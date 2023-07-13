朝鲜称发射了固体燃料洲际弹道导弹

发射远程弹道导弹

亚洲 – 朝鲜7月13日称，一天前发射的远程弹道导弹是“火星-18”型洲际弹道导弹，而且使用的是固体燃料推进器，射程可以覆盖整个美国本土。官方的朝中社报道说，这枚导弹以高仰角度飞行，射高达6648公里，飞行约1001公里，并精准落入海上的目标处。

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报道还说，朝鲜领导人金正恩亲临发射现场并强调平壤将不断加强防卫能力，直到美国及其盟国放弃敌对政策。

朝鲜领导人金正恩的胞妹金与正星期二再度指责美国战略侦察机“侵犯”其东部海域专属经济区（EEZ），且扬言将采取军事行动予以反制。五角大楼稍早前驳回了平壤指责美军侵犯其领空，并表示美国军方遵守了国际法。

韩国联合参谋本部表示，在朝鲜星期三的发射之后，韩国与美国军方已经开会磋商对策，商讨如何强化防御措施。

据信，平壤最新的导弹发射可能与美日韩三国的政府首脑和军事指挥官会面商讨半岛局势有关。

美军参谋长联席会议主席米利上将的一名发言人说，平壤星期三发射远程弹道导弹的时间刚好是美日韩三国军方最高指挥官在夏威夷讨论朝鲜军事威胁会议结束时。米利上将还计划这个星期晚些时候前往韩国和日本访问。

朝鲜这次发射导弹的当天也正值美国、日本和韩国三国政府首脑出席北约峰会的日子。韩国总统尹锡悦一天前与北约的七个成员国首脑举行双边会谈，讨论了朝鲜核武器和导弹问题，星期三还主持韩国、日本、澳大利亚和新西兰领导人出席的北约亚太伙伴领导人会议，共同探讨如何应对朝鲜的军事挑衅。

当天在立陶宛出席北约峰会的日本首相岸田文雄也下令助手收集这次导弹发射的资料，并随时准备好应对突发事件。内阁官房长官松野博一说，日本已经通过在北京的外交管道向平壤方面提出抗议。

朝鲜今年四月首次试验使用固体燃料发射洲际弹道导弹，今年5月又试验发射侦查卫星。

联合国安理会决议禁止朝鲜研发和使用弹道导弹技术，包括用于卫星发射。

联合国秘书长古特雷斯12日发表声明，“强烈谴责”朝鲜使用弹道导弹技术再次发射远程导弹。

安理会常任理事国中国的外交部发言人汪文斌星期三在回应有关朝鲜发射洲际导弹的提问时说，“当前的半岛形势不是中方愿意看到的。希望各方坚持政治解决方向，通过有意义的对话均衡解决各自合理关切，维护半岛和平稳定。”

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