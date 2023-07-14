欧盟从8月3日开始全面解除对日本食品的进口限制

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当地时间13日下午（日本时间13日晚），日本首相岸田文雄在布鲁塞尔与欧盟执委会主席乌尔苏拉·冯德莱恩、欧洲理事会常任主席查尔斯·米歇尔举行会谈，欧盟方面向岸田首相表示，欧盟已正式决定取消从东京电力福岛第一核电站事故发生后对日本食品采取的进口限制。

欧盟理事会主席米歇尔与欧委会主席冯德莱恩2023年6月13日在布鲁塞尔与日本首相岸田文雄举行欧日峰会。

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在会谈后的联合记者会上，岸田首相对这一决定表示欢迎，他说：“欧盟取消进口限制的决定将极大促进受灾地区的复兴。”

日本农林水产大臣野村哲郎14日在新闻发布会上表示，他们已收到通知，欧盟将从8月3日起取消对日本食品的进口限制，他表示：“农林水产省对此表示非常欢迎，因为它将支持灾区的重建。”

另一方面，针对香港政府宣布，若福岛第一核电站处理水排海，将禁止进口东京、福岛等10都县的海产品一事，野村表示：“我们将提供必要的信息，并将根据科学的依据要求尽早取消限制。”

欧盟如果解除限制，来自福岛县的水产品、蘑菇、宫城县竹笋等日本农渔产品进口欧盟时将不再需要提交放射性物质检测证明。取消欧盟27个成员国对日本的食品进口限制，对日本来说将是一项重大成果，随着欧盟之后，冰岛、瑞士、挪威等也将解除对日本的食品进口限制。

日本农林水产省的资料显示，自2011年3月福岛第一核电站发生爆炸事故以来，已有55个国家和地区实施了对日本农渔产品的进口限制，但目前仅有12个国家和地区仍在实行，其中欧盟、挪威、瑞士、冰岛、俄罗斯等7个国家和地区要求从福岛县等部分地区进口农渔业产品时提供放射性物质检验证明，而禁止进口的国家和地区有韩国、中国、台湾、香港、澳门（禁止的品种和地区各有不同），主要是日本周边国家，其中台湾去年2月解除了对福岛及邻近5个县农渔产品的进口禁令，目前仅禁止蘑菇等部分产品的进口。

日本和欧盟13日还发表联合声明，共同对国际原子能机构（IAEA）发布的有关福岛第一核电站的处理水排海的综合报告表示欢迎，该报告表明了该核电站处理水排海的正当性。

声明明确提出，日本和欧盟将建立外长级“日欧战略对话”，深化安全保障方面的合作。考虑到中国的动向，加强海上安全、网络安全等广泛领域的合作。声明还明确了经济安全合作，并制定了反“经济胁迫”的政策。

目前，欧盟对福岛县的鱼、野生蘑菇等日本10个都县的食品各自设立限制项目，其他都道府县的产品也需要提出证明，以证明其产于限制地区之外，限制的种类已分阶段缩小。

另一方面，韩国、中国大陆、台湾、香港、澳门仍以部分都县等为对象暂停进口。中国大陆是日本农林水产品和食品的最大出口对象，2022年出口总额2782亿日元，仅扇贝等水产品就达到871亿日元。

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