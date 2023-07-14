米利访日：美国需要加快向台湾交付武器的速度

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美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）7月14日在访日期间会见了日本防卫大臣滨田靖一，及首相岸田文雄等日方官员。米利在东京向记者表示，如果美国要吓阻北京对台湾采取军事行动，美国对台军售和武器交付的速度应该加快。

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据《华尔街日报》报导，米利周五告诉记者说：“我认为这可能是需要改进的地方，我们、美国或其他国家协助台湾提高防御能力的速度——我认为在未来几年可能需要加快”。米利在周六启程前往韩国首都首尔访问前，于东京会见了日本政府高层。他说，美国相信该地区的自决权，反对中方采取可能迫使台湾统一的军事行动。

米利说，“如果台湾有军事能力向北京领导层发出信号，表明攻击台湾的成本、风险将超过任何潜在利益，那么理论上，如果北京领导人是理性的，他们就不会采取军事行动。他们将尝试其他非军事手段来实现这一目标。”

台湾多年来一直向美国订购主要武器，包括坦克和战斗机，但美方官员鼓励台北购买更实用的武器来防御潜在的冲突。米利说，台湾需要防空、空对空防御能力和反舰精确弹药以及改进的指挥控制能力。他说：“我认为提高台湾的军事和防御能力非常重要”。

去年11月，美国官员承认向台湾交付的武器积压了190亿美元，这些武器已经获得批准，但尚未运抵台北。五角大楼和美国国务院担心台湾等盟友及伙伴未能及时获得所需的武器，正在重新审查被美国军火客户和其他人士称为迟缓和规避风险的官僚体系。

美国将向台湾提供一个大型武器包，该武器包将来自五角大楼的库存，类似于华盛顿向乌克兰提供的武器供应途径的一种。美国官员称，该计划预计价值至少3亿美元。

米利将于9月退休，这是他最后一次访问印太地区。本周早些时候，他在夏威夷美国印太司令部会见了日本和韩国的军方领导人，之后他将分别访问这两个国家。米利希望推动东京和首尔在多年不和后开始修复关系，共同应对共同的威胁，特别是中国和朝鲜的威胁。平壤在夏威夷会晤期间发射了一枚洲际弹道导弹。米利说，美韩日仍在确定对朝鲜这次导弹发射的反应。

据路透社报导，米利还与记者谈到，美中关系正处于“极低点”，而双方最近的外交接触，包括美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和中共中央外办主任王毅之间的会晤，对于降低局势升级的可能性非常重要。

此外，米利提及美国正在考虑是否需要改变部分美军在亚太地区的驻扎地。美军在该地区的大部分部队驻扎在东北亚，包括驻韩的2.85万名士兵和驻日的5.6万名士兵。对此，米利说：“我们正在认真研究潜在的替代驻扎方案”。

据日本防卫省介绍，滨田靖一周五会见了来访的米利并授予其旭日大绶章。共同社报导指，滨田在会议伊始强调：“确保印太地区的和平与繁荣是重要的战略课题，日美同盟应发挥的作用前所未有的重大。”

米利回应称，“美军和日本自卫队的关系非常牢固，有着紧密的联系”。双方强调日美同盟在当前严峻复杂的安全环境中发挥作用的重要性，并继续密切合作，维护和加强印太地区的和平与稳定。

岸田文雄周五下午在首相官邸接待了米利一行，并表示随着地区安全环境的日益严峻，日美同盟的重要性与日俱增，两国将通过进一步强化同盟的威慑和应对能力，包括从根本上加强日本自身的防卫力，共同确保地区的和平与稳定。

据日本外务省介绍，双方就美日之间的安全与防务合作交换了意见，以加强日美同盟的威慑和应对能力，同时牢记日益具有挑战性的地区安全环境，“朝鲜增加核和导弹活动，包括12日发射洲际弹道导弹，俄罗斯在乌克兰的侵略以及中国试图单方面通过武力改变现状”。双方同意继续在日本拥有和运行“反击能力”方面进行合作，并进一步加强有关促进日美同盟协调的讨论。

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