日中在东盟+3外长会议上唇枪舌剑

日本/中国/东盟

日本内阁官房长官松野博一，在日本时间14日下午的记者招待会上，就日本外相林芳正与中国负责外交事务的中共中央政治局委员王毅就日本福岛核处理水排海展开争论等表示：“日本将根据国际原子能机构（IAEA）报告的结论，继续以高度透明的方式向国际社会认真说明，我们也将继续强烈要求中国根据科学证据进行讨论。”他还强调，将在夏天将处理水排海的方针没有改变。

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东盟（ASEAN）与日中韩（东盟+3）外长会议13日在印度尼西亚首都雅加达举行，会上，王毅表示反对将福岛第一核电站积存的处理水稀释后排入大海的计划，并将处理水称为“核污染水”，王毅指出：日本核污染水排海事关海洋环境安全和人类生命健康，兹事体大，务必三思，不应擅自行事，不能铸成大错。日本外务大臣林芳正对此进行了反驳，指出中方的说法没有科学根据，表示日方将在保证万无一失的状态下，按照国际标准按计划实施。

出席会议的有东盟各国外长、林芳正、王毅、韩国外长朴振。

另据报道，中方已经提议，在东盟地区论坛部长会议(ARF）的主席声明中，提出反对东电福岛第一核电站处理水排入海洋，中国旨在赢得东盟国家和邻近岛国的支持，从而加大对日本的压力。

据东盟外交消息人士称，中国还要求主席声明中不要将日本的“核污染水”称为“处理水”，日本强烈反对,据说东盟方面对此问题的兴趣并不高。

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