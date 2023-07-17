台湾首参加东京智库台海兵推 曝缺“安保对话机制”短板

台海局势

为期两天由日本战略研究论坛（JFSS）在东京举办的台海危机兵棋推演16日闭幕，台湾首度受邀参与。也是日本去年12月制订新版《国家安全保障战略》文件后，JFSS首度举行的兵推。据中央社报道，做总结时，远景基金会执行长赖怡忠指出，台美日之间无安保对话机制是一大问题。

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据报道，这场首度在日本举行的台、美、日三方兵推的重点是：如果两岸爆发冲突、“台湾有事”时该如何因应。模拟情境是2027年中国军方对台日发动网络攻击、散播假信息、武力犯台、钓鱼台列屿（日本称尖阁列岛）有中国渔民或民兵登岛等；以及过程中，美军如何支援、协助日本撤侨。

兵推最后结果是日本与中国达成停战协定，中国军队完全撤出日本领土。

中央社援引参与兵推的台湾“远景基金会”执行长赖怡忠指出，这项兵推结果，其实对台湾而言是“非常紧张的事”。据悉，台湾决策层级的官员大多也认为，只要美国一旦做出决定，日本基本上就会跟随，但他在此次参与后了解到，日本在进行决策时所面臨的限制。

赖怡忠强调，由于台日之间缺乏完善的安保对话机制，在模拟人道撤离等状况时，只能进行临时沟通，因而使问题和困难大量涌现。他续指，这呼应了2019年蔡英文总统公开期待台日之间能展开安保机制对话的重要性。

兵推结束后，身为日华议员恳谈会事务局长的众议员木原稔针对中央社提问“台美日何时才可能成立安保对话机制”时表示，日美有同盟关系，最大的问题是日台之间的关系。

他说，日本与无邦交的台湾之间有透过「日华议员恳谈会」，与台湾进行国会议员之间，甚至是与台湾的政府之间的交流，但那不是与日本官方的交流。

木原前不久才从冲绳与那国岛随同立法院长游锡堃搭船到台湾。他坦言，日美台制订对话机制是很重要的，要寻求适当的时机制订机制，目前大家先对这问题抱持关注，形成意识。

介入台海冲突与否 日方态度谨慎

另据《华尔街日报》15日引述匿名消息指出，本次兵推中，美方要求日本海上自卫队在台湾周边搜寻中国潜艇，日方却没有给出任何具体的承诺。

《华尔街日报》称，美日官员过去一年一直在制定应对“台湾有事”的计划，但问题是双方始终没有解决一项核心问题：日本会参与台海冲突、加入战斗吗？毕竟日本距离台湾最近处仅有110公里左右，美军在日本又驻有超过五万的重兵，如果解放军侵台，美军又如同拜登所说的将挺身干预，美方势必要动用驻日基地。根据美日安保条约，美国动用驻日基地参战须经日本批准。

有美日安全分析人士对《华尔街日报》表示，虽然中国攻击驻日美军基地可能会让东京下定决心，但台海冲突不一定会如此展开。日本舆论其实普遍不愿意卷入台海冲突，东京当局似也一直回避公开讨论日本在台海冲突中的角色。

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