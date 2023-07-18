东盟地区论坛主席国声明不提日本核处理水排海

日本/福岛核污染水排海

17日，东南亚国家联盟（东盟）轮值主席国印度尼西亚在雅加达举行的东盟地区论坛（ARF）部长会议上发表主席国声明， 在一系列东盟会议上，中国批评东京电力福岛第一核电站处理水排海计划，据说在一系列东盟会议之前，中国提出了将谴责此排水计划写入东盟地区论坛（ARF）主席国声明的要求，但此次东盟相关会议的所有声明均未提及这一点。

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在13日举行的东盟10+3（日中韩）外长会议上，中共中央政治局委员、中国外交事务的最高负责人中央外办主任王毅称：日本核污染水排海事关海洋环境安全和人类生命健康，兹事体大，务必三思，不应擅自行事，不能铸成大错。他呼吁东盟国家和岛国共同关心这一问题，日本外务大臣林芳正对此进行了反驳。

在东盟地区论坛部长会议召开前的14日举行的东亚峰会外长会议上，王毅表示，如果日本认为处理水是安全的话，应该用作日本的饮用水和农业用水。

14日，王毅在会见日本外相林芳正时表示：日本核污染水排海事关海洋环境安全和人类生命健康。日方应正视各方正当关切和专家不同意见，科学论证各种不同处理办法，以真诚态度同周边邻国充分沟通，务必慎重处置，不要一意孤行。

中方此前已经提议，在东盟地区论坛部长会议(ARF）的主席国声明中，提出反对东电福岛第一核电站处理水排入海洋，中国旨在赢得东盟国家和邻近岛国的支持，从而加大对日本的压力。据东盟外交消息人士称，中国还要求主席国声明中不要将日本的“核污染水”称为“处理水”，日本强烈反对,东盟方面人士此前表示，东盟对此问题的兴趣并不高，不会将此问题写入声明。

14日，印尼外交部长蕾特诺在一系列会议后的新闻发布会上仅提到处理水“提到了议程上”。

在东盟地区论坛主席国声明中，围绕南海的安全保障局势指出：“关注将人们置于危险之中的行为”，并强调保护各方权益。

另据报道，对于东电福岛第一核电站处理水一事，日本经济产业大臣西村康稔18日在内阁会议后的记者会上表示，对于反对日本排放处理水的中国，日本向中国方面提出，希望日中专家之间根据“科学的观点”，进行意见交换，但是遭到中国方面拒绝。

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