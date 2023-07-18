日本/福岛核污染水排海

东盟地区论坛主席国声明不提日本核处理水排海

17日，东南亚国家联盟（东盟）轮值主席国印度尼西亚在雅加达举行的东盟地区论坛（ARF）部长会议上发表主席国声明， 在一系列东盟会议上，中国批评东京电力福岛第一核电站处理水排海计划，据说在一系列东盟会议之前，中国提出了将谴责此排水计划写入东盟地区论坛（ARF）主席国声明的要求，但此次东盟相关会议的所有声明均未提及这一点。

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2023年7月12日 ,第 56次东盟成员国外长会议会场在印尼雅加达举行。
2023年7月12日 ,第 56次东盟成员国外长会议会场在印尼雅加达举行。 © VNA/CVN
作者： 东京特约记者 楚良一
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13日举行的东盟10+3（日中韩）外长会议上，中共中央政治局委员、中国外交事务的最高负责人中央外办主任王毅称：日本核污染水排海事关海洋环境安全和人类生命健康，兹事体大，务必三思，不应擅自行事，不能铸成大错。他呼吁东盟国家和岛国共同关心这一问题，日本外务大臣林芳正对此进行了反驳。

 在东盟地区论坛部长会议召开前的14日举行的东亚峰会外长会议上，王毅表示，如果日本认为处理水是安全的话，应该用作日本的饮用水和农业用水。

 14日，王毅在会见日本外相林芳正时表示：日本核污染水排海事关海洋环境安全和人类生命健康。日方应正视各方正当关切和专家不同意见，科学论证各种不同处理办法，以真诚态度同周边邻国充分沟通，务必慎重处置，不要一意孤行。

 中方此前已经提议，在东盟地区论坛部长会议(ARF）的主席国声明中，提出反对东电福岛第一核电站处理水排入海洋，中国旨在赢得东盟国家和邻近岛国的支持，从而加大对日本的压力。据东盟外交消息人士称，中国还要求主席国声明中不要将日本的核污染水称为处理水，日本强烈反对,东盟方面人士此前表示，东盟对此问题的兴趣并不高，不会将此问题写入声明。

 14日，印尼外交部长蕾特诺在一系列会议后的新闻发布会上仅提到处理水提到了议程上

 在东盟地区论坛主席国声明中，围绕南海的安全保障局势指出：关注将人们置于危险之中的行为，并强调保护各方权益。

 另据报道，对于东电福岛第一核电站处理水一事，日本经济产业大臣西村康稔18日在内阁会议后的记者会上表示，对于反对日本排放处理水的中国，日本向中国方面提出，希望日中专家之间根据科学的观点，进行意见交换，但是遭到中国方面拒绝。

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