平壤不提美国士兵入境事 华盛顿却紧张

朝鲜/美国/美国士兵越界

美国军方正忙于查明一名未经授权越过朝韩边境进入朝鲜的美国士兵的命运，这让华盛顿在处理问题上陷入了新的危机。朝鲜是有核国家，愈加显示对美国强硬的敌对立场。朝鲜方面至此只字不提该美国士兵越界事件，也没有大张旗鼓宣传该事件对美国的打击。韩国媒体认为平壤正在观察美国与韩国的反应。

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据路透社今天报道称，美国陆军确认这名士兵是二等兵特拉维斯·T·金 (Travis T. King)，他于 2021 年入伍，正面临纪律处分。美国国防部长奥斯汀对此事件称，该士兵昨天在朝韩两国边境的联合安全区（JSA）进行考察时“故意且未经授权”越境进入朝鲜。

据奥斯汀在简报中说：“我们相信他已被朝鲜拘留，因此我们正在密切监视和调查情况，并努力通知该士兵的近亲。”

此次美国士兵越境正值朝鲜半岛再度紧张之际，美国一艘核武装弹道导弹潜艇抵达，朝鲜今天早些时候向海上试射了两枚弹道导弹。平壤直指此次发射导弹就是威慑美国核武装弹道导弹潜艇。

据韩联社今天报道称，朝鲜如何处理美军士兵越界投奔平壤事件引人关注。截至19日上午10点，朝鲜媒体尚未对该事件做任何报道。推测朝方可能正在调查该美国士兵的身份，审问其越界动机、背景，以及是否真心投奔。

据韩联社回顾此类事件的平壤处置历史记录，2009年12月24日，旅美韩侨人权活动家罗伯特·朴进入朝鲜境内后被扣留，朝中社5天后报道证实消息。42天后的2010年2月5日，朝中社报道朝方决定放人的消息，罗伯特·朴次日被释放到中国境内。

韩国北韩大学院大学校长梁茂进分析称，对朝方来讲，这也是一次突发事件，朝方应该在进行调查身份等例行程序。朝方有可能将美军主动投奔利用为宣传社会主义优越性的事例。

虽然也有美国人被长期强制扣留的先例，但这通常是在朝鲜犯“法”受审的情况。2012年11月入朝并遭到扣留的韩裔美国传教士肯尼思·裴被判刑15年，直到2014年11月才获释。

据媒体报道称，越界士兵有在韩施暴被拘的前科，而且面临被遣送回美受罚的处境。因此朝鲜不予庇护，将其遣返的可能性也不小。朝方若打算放人，很可能将其作为对美谈判的一张筹码。以往曾有不少美国高官为了营救被扣公民而亲自访朝谈判的先例。

预计美国将通过联合国军司令部、联合国总部、中国、代表美国利益的瑞典驻朝使馆等一切渠道争取保护本国公民，据此朝鲜不必急于表态，大可慢慢走程序，观望美方作何反应。东国大学北韩学系教授金榕炫分析称，在放人问题上，美国是有求于朝鲜的“乙方”，所以朝鲜没有必要先出面，而是会拿着这张“人质牌”，争取局势主导权。

韩联社称，不过，即便朝美双方就送还事务进行接触，讨论无核化问题的可能性也微乎其微。但这可能成为打破朝美对话僵局的一个契机。若朝方有意对话，有可能降低挑衅力度。朝鲜19日凌晨突然发射弹道导弹，作为针对韩美核咨商小组首会和美军战略核潜艇访韩的反制措施，但这一行动应该是早有安排。今后可能利用放人问题，调整挑衅节奏。

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