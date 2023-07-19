罕见！韩国总统尹锡悦登美战略核潜艇

韩国/美国/美军战略核潜艇

韩国总统尹锡悦19日登上靠泊在釜山港的美军战略核潜艇（SSBN）“肯塔基”号并视察了潜艇内部。多家媒体报道此消息称实属罕见。

广告 继续浏览后续

据韩联社今天报道称，韩国总统尹锡悦登美战略核潜艇强调坚决应对朝鲜威胁。尹锡悦当天下午在釜山海军作战司令部基地登舰前致辞时称，今访问世界最强的战略资产之一——美军战略核潜艇“肯塔基”号，非常有意义，且令人踏实放心。尹锡悦向美国总统拜登等美方有关人士表达谢意，并称据他所知，他是第一个登上美军战略核潜艇的美国盟国总统。

尹锡悦说，继自1981年的“罗伯特·李”号之后，这是美国战略核潜艇时隔42年再次停靠韩国，此举充分体现出韩美两国通过定期出动美国战略资产加强延伸威慑执行力的坚定意志。

就核咨商小组会议的成果，尹锡悦表示，韩美讨论了核资产和非核资产相结合的核作战联合企划与执行，并决定提高在韩半岛周边部署美战略资产的可见度。他还警告说，如果朝鲜胆敢发起挑衅，将导致其政权终结。

尹锡悦还表示，韩美今后也将通过召开核咨商会议、定期出动核潜艇等战略资产等举措，以压倒性的优势坚决应对不断升级的朝鲜核导威胁。

据该报道，“肯塔基”号是美国海军俄亥俄级弹道导弹核潜艇，在韩美核咨商小组（NCG）举行首会的18日驶入釜山作战基地。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅