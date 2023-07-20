日本向中方提议设置核水排海问题专家磋商机制

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日本政府消息人士周三透露称，日本已向中国提议设置一个由两国专家参与的“磋商机制”，以讨论东京将瘫痪的福岛第一核电站中经过处理的放射性水排放入海的计划。中国方面目前尚未作出回应。

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2011年3月，福岛核电站在一场毁灭性地震和随之而来的海啸中毁于一旦。日本和中国政府在计划向太平洋排放核电站废水的问题上一直存在分歧。消息人士称，日本希望专家讨论能防止中方将排水问题政治化。据熟悉双边关系的消息人士称，中国已开始对从日本进口的海产品进行全面的辐射检测，而这一设想中的提案正值此时。

日本内阁官房长官松野博一周三在东京举行的新闻发布会上表示，有部分从日本出口的海产品滞留在中国海关。据消息人士透露，中方增加了检测的样品量并强化管制。

据共同社报导，消息人士称，日本预计福岛第一核电站运营商东京电力的工程师以及两国相关部委和机构的高级官员将参加该“磋商机制”。自5月以来，日本与韩国和香港政府举行了说明会，解释计划中的排水不会对人类健康或环境造成负面影响。

其中一位消息人士说，日本希望与中国“建立一个类似于”东京与首尔和香港之间的“框架”，并与北京“进行持续的讨论”。本月早些时候，国际原子能机构（IAEA）在提交给日本政府的一份报告中得出结论称，该计划符合全球安全标准，ALPS处理水的释放“对人和环境的放射性影响可以忽略不计”。

报导指，日本的方针是基于科学依据在“夏季前后”实施排海，有意通过让专家磋商处理水问题，避免此事政治化。松野博一在记者会上就排海强调：“中国发布了含有与事实不符内容的信息，强烈要求基于科学依据进行讨论”。他重申将继续基于国际原子能机构的综合报告说明安全性。

上周五，日本外务大臣林芳正在印尼雅加达与中共中央外事办主任王毅会谈时表示，反对将这一问题“政治化”。中国外交部的新闻稿援引王毅的话说，“日方应正视各方正当关切和专家不同意见，科学论证各种不同处理办法，以真诚态度同周边邻国充分沟通，务必慎重处置，不要一意孤行”。

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