澳大利亚防长：所罗门群岛和瓦努阿图正考虑组建国防军

所罗门群岛/澳大利亚/太平洋

澳大利亚副总理兼国防部长理查德·马尔斯（Richard Marles）宣称，澳大利亚“非常热衷”帮助所罗门群岛建立自己的国防军，并表示太平洋岛国瓦努阿图也在考虑建立军队。据悉，目前只有汤加、巴布亚新几内亚和斐济这三个太平洋岛国拥有常备军。

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据澳大利亚广播公司（ABC）报导，所罗门群岛总理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）周一表示，上月底他们在首都霍尼亚拉举行会谈时，他已经就所罗门群岛建立国防军的可能性与马尔斯进行“试探”。索加瓦雷多次抱怨所罗门群岛依赖外部力量来帮助维持稳定，并认为 1500人的所罗门群岛皇家警察部队规模太小，无法保障安全。

马尔斯表示，这是“所罗门群岛的决定”，是否应该推进这一想法，澳大利亚不会以任何方式“表达观点”。但他指出，如果所罗门群岛确实决定继续推进建立国防军的计划，澳大利亚将成为该国的“天然选择伙伴”。

马尔斯在接受ABC采访时说，“（索加瓦雷）总理向我表示，这是所罗门群岛有兴趣走的一条道路”。他补充说，“在这种情况下，澳大利亚非常热衷于与所罗门群岛合作发展其国防力量。”

马尔斯谈到，“我们在斐济国防军、巴布亚新几内亚国防军、汤加国防军方面拥有丰富的经验”。他还指出，瓦努阿图同样“考虑走这条路”，尽管没有提供任何进一步的细节。目前，瓦努阿图仅维持一支小型“机动部队”，帮助警察维持秩序，但其目的是在该国面临军事威胁时提供“抵御外部侵略的第一道防线”。

马尔斯表示，他希望确保太平洋岛国如果想要扩大军事能力，就会向澳大利亚求助。他说，“我们带来了很多经验，但我认为真正的根本点是我们寻求成为所罗门群岛乃至所有太平洋国家的天然合作伙伴。”

报导指，建立国防军的想法在所罗门群岛可能会引起很大争议，该群岛自20世纪90年代末以来就因种族动乱而陷入分裂，当时秩序遭到破坏，武装民兵和警察都参与了广泛的犯罪和暴力活动。

所罗门群岛的武装警察还在2000年发动了政变，随后澳大利亚领导的“所罗门群岛区域援助团”(RAMSI) 干预于2003年7月恢复了秩序，但直到2017年才离开。

2021年，霍尼亚拉再次陷入骚乱和暴力，澳大利亚警察和澳大利亚国防军人员返回该国，索加瓦雷向澳方寻求援助以重建稳定。这也并不是索加瓦雷第一次公开思考建立军队的想法。2019年，索加瓦雷告诉“小红播客”，他想从台北转向北京的原因之一是因为中方将能够帮助所罗门群岛建立自己的国防军。

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