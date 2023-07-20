华府计划于9月举行第二届美国–太平洋岛国峰会

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据路透社报导，负责与三个主要太平洋岛国谈判的美国官员尹汝尚（Joseph Yun）7月20日透露称，美国总统拜登（Joe Biden）将于9月与太平洋岛国领导人举行第二次峰会。美国官员表示，此次峰会预计将在9月纽约联合国大会召开前后举行。

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美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）5月表示，拜登将在今年再次安排与太平洋岛国领导人举行峰会。此前拜登曾因国内债务上限危机取消了对巴布亚新几内亚的访问，这令他感到失望。拜登去年9月在白宫与太平洋岛国领导人举行了首届峰会。

尹汝尚在华盛顿智库、美国传统基金会主办的一次活动上说：“他（拜登）已经承诺（将）在今年 9 月举行第二次（美国-太平洋岛国）峰会”。帕劳、密克罗尼西亚和马绍尔群岛都与美国签订了《自由联系条约》（COFAs）。根据该条约，美国负责其防务并提供经济援助，同时获得对太平洋大片战略要地的专属使用权。

今年5月，尹汝尚称，他已与密克罗尼西亚和帕劳敲定了续签《自由联系条约》的条款，并希望在未来几周内与马绍尔群岛也能这样做。尹汝尚说，“我非常希望我们能在几周的合理短时间内达成协议”。

根据今年达成的谅解备忘录，美国将在20年内向这三个国家承诺总计71亿美元的援助，但须经国会批准。尹汝尚建议美国国会在9月30日之前批准谅解备忘录中商定的总金额，即使没有与马绍尔群岛达成最终协议。他警告说，如果做不到这一点，美国的信誉将受到损害，对马绍尔群岛也是一个沉重打击。

此外，美国国务院周四宣布，布林肯国务卿（Antony Blinken）下周将前往汤加、新西兰和澳大利亚访问，讨论地区安全与合作问题，并出席女足世界杯。布林肯计划在汤加首都努库阿洛法为新的美国大使馆举行落成典礼。

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