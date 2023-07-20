耶伦抵访越南 称寻多一条供应链应对中国影响

越南/美国/耶伦

美国财政部长耶伦周四抵访越南。耶伦在会见越南官员时表示，美国认为与越南建立牢固的经济和安全关系是一个优先事项。耶伦是在访问北京和印度并出席二十国集团主要工业经济体金融会议后抵达越南的。

广告 继续浏览后续

据美联社今天报道称，耶伦访问越南以建立美越关系并推动供应链多元化，以抵消与中国的紧张关系的影响。根据美国财政部提供的言论，耶伦对越南总理范明正表示：“美国认为越南是推进自由开放的印太地区的重要合作伙伴。”

“自由开放的印太”是指美国最新的广泛外交政策，旨在与该地区其他国家建立更牢固的关系，以有效对抗中国在邻国中日益增强的影响力。耶伦称，“越南也是一个密切的经济伙伴，去年我们的双向贸易额创下历史新高，美国是越南最大的出口市场，”她说。“未来数月乃至数年，深化与越南的经济和安全关系是我们政府的首要任务。”

耶伦还分别对一群商界女性和经济学家讲话，她对越南在计算机芯片和可再生能源等行业的投资不断增加感到鼓舞。

她的访问是美国持续努力对抗中国在印太地区日益增长的影响力的组成部分。今年早些时候，美国撤军50周年纪念日几周后，美国国务卿布林肯访问了越南，并承诺将两国关系提升到新的水平。

撤军标志着美国结束对越南的直接军事介入。两国于1995年才恢复外交关系。此后双边贸易不断增长，去年货物贸易额达到1380亿美元的高位。

据耶伦表示：“我们密切合作，尽力解决战争遗留问题。”

据美联社称，中国边境距河内不到60英里（96公里），而越南与中国的多个邻国一样，在南海与北京存在海洋和领土争端。但中国是越南最大的贸易伙伴。

越南已迅速成为韩国 LG 和三星电子等全球制造商、苹果公司的供应商以及本田和丰田等汽车制造商的主要出口生产中心。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅