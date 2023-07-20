菲律宾防长：密切监测台湾可能遭入侵的情势

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据《菲律宾星报》等媒体报导，菲律宾新任国防部长特奥多罗(Gilberto Teodoro Jr.)7月20日向媒体表示，菲律宾政府正密切关注中国对台动武的威胁，并为可能发生的突发事件做好准备。

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特奥多罗周四在新闻发布会上说，菲律宾国防部正在计划与该威胁和本地区内其他可能发生的冲突有关的“所有应急措施”。

特奥多罗告诉记者说，“我们每天都会继续关注这一问题，希望中美两国的双边接触能够缓解本地区的紧张局势”。据悉，他是在被问及菲律宾目前的国防计划是否也为中国可能入侵台湾做准备时对记者说这番话的。

特奥多罗说，“首先，我们必须对这种可能性进行评估”。他补充说，“尽管如此，我们将继续为所有突发事件制定计划，不仅是中国和台湾之间的任何热点事件，而且还包括战区内的任何突发事件。”

菲律宾国防部早前表示，如果中国对台动武，菲政府将优先考虑在台湾生活和居住的菲律宾人的安全，尤其是帮他们回家。约15万名菲律宾人在台湾工作和生活。

特奥多罗周四还誓言“尽一切努力”维护菲律宾在南中国海争议海域的权利，并表示美国已承诺进一步增强菲律宾的军事能力。他说，菲律宾将与美国合作建立“可信的威慑态势”。

特奥多罗补充说，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）在最近的一次通话中保证，美国将协助菲律宾升级其国防资产。

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