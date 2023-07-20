韩美日峰会将于下月18日在戴维营举行，拟加强安全经济合作

韩国/日本/美国

据韩联社报导，消息人士周四透露称，韩国总统尹锡悦将于8月18日在华盛顿附近的戴维营与美国总统拜登（Joe Biden)和日本首相岸田文雄举行三边峰会。韩国总统室在给记者的通知中表示，峰会将在“8月的某个时候”在美国举行，但具体日期和地点将在三方协调后尽快公布。

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这次峰会是拜登五月份在日本广岛举行的七国集团峰会期间会见日韩领导人时提出的。据匿名的消息人士称，这三个国家决定在马里兰州的美国总统度假胜地——戴维营举行峰会。

报导指，韩美日领导人将进一步加强在安全、经济、全球事务等领域的合作与应对力度。尤其是在朝鲜试射军事侦察卫星、发射新型固体燃料洲际弹道导弹“火星-18型”等挑衅不断的情况下，三方可能集中讨论加强对朝威慑的方案。

预计三方还有可能为尽快启动去年11月商定的“朝鲜导弹预警情报共享机制”而检查筹备情况。半导体供应链、俄乌战争引发的全球性焦点等也将成为会谈议题。

韩国总统室一位官员在接受韩联社电话采访时强调，韩美日三国领导人会晤的本身就能释放一个信息，是全球焦点。总统室此次公布消息时采用“首脑会议”的措辞，而非“首脑会谈”。这可能意在与从1999年起步的“韩中日领导人会议”相对应，凸显韩美日合作。

这将是尹锡悦继4月底赴美进行国事访问后时隔近4个月再次访美。韩国历任总统中，时任总统李明博于2008年4月首次访美期间受邀在戴维营与小布什总统举行过首脑会谈。

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