七国集团和欧盟要求中国阻止朝鲜在其海域逃避制裁

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据路透社周五报导，七国集团（G7）、欧盟与澳大利亚、新西兰和韩国通过一份联名信呼吁中国提供帮助，以阻止朝鲜利用中国领海逃避联合国制裁。

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经路透社查看，这封写给中国常驻联合国代表张军的信函写道，“我们对继续存在多艘油轮……将贵国三沙湾领海作为避难所，以便利其向朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）进行受制裁石油产品贸易表示关切。”

这封由七国集团成员美国、加拿大、法国、德国、意大利、日本和英国，以及澳大利亚、新西兰、韩国与欧盟签署的信函将提供卫星图像，“清楚地表明这些行为在2022 年继续发生在中国的管辖范围内，并在2023年继续存在。”

朝鲜自2006年以来一直因其导弹和核计划而受到联合国制裁。其中包括2017年对朝鲜精炼石油和原油进口实施的年度上限。联合国制裁监督员也长期指责朝鲜逃避制裁措施，包括继续非法进口精炼石油和出口煤炭。

联合国安理会还将数艘违反制裁的船只列入黑名单。报导指，将提供给中国的卫星图像显示，其中一些船只使用了中国的领海。

这封联名信写道，“我们再次鼓励中国政府采取更多措施，识别并阻止这些船只在中国领海停泊或游荡”。该信件还要求“如果发现这些船只再次停泊在三沙湾，中国应检查这些船只是否有非法走私石油的证据，拒绝为它们提供一切服务，并最终尽快将它们驱逐出贵国海域。”

信中要求中国告诉该地区的公司，如果它们为这些船只提供服务，“不仅会面临制裁风险，而且还有可能被公开认定为帮助逃避制裁”。中方此前一再表示遵守联合国安理会的制裁决议。目前尚不清楚给张军的信函将于何时发出。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）周五在参加阿斯彭安全论坛活动时表示，“我与中国同行的直接对话，尤其是中国在帮助朝鲜就其核计划进行谈判、帮助我们推进朝鲜半岛无核化的共同愿景方面可以而且应该发挥的作用。”

布林肯说，“我和中国同行分享的是：我们相信你们有独特的影响力，我们希望你们能利用这种影响力让朝鲜更好地合作。但如果你们做不到或不愿意，那么我们将不得不继续采取一些不针对中国、但中国可能不会喜欢的措施，因为这些措施不仅要加强和巩固我们自己的防御，还要加强韩国和日本的防御，并深化我们三方正在共同开展的工作。”

布林肯续称，“我认为，我们已经看到，在美国、日本和韩国三边基础上，经过几届政府的努力，发展出了一种非同寻常的关系。这种关系只增不减。朝鲜所做的一切，以及中国无力帮助我们对此做些什么，我们都将继续朝着这个方向前进。”

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