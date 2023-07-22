印度向越南捐赠导弹护卫舰：史上首次向“友好国家”移交即用军舰

印度/越南/印太

据印度报业托拉斯报导，印度7月22日向越南赠送了其库克里级导弹护卫舰“吉尔班”号(INS Kirpan)，这体现了印度与越南不断发展的双边战略和防务伙伴关系，同时也反映了两国对中国在南中国海日益武断的行为的共同关切。

广告 继续浏览后续

据印方官员介绍，这是印度首次向任何友好的外国移交一艘可全面作战的轻型护卫舰。正在越南进行正式访问的印度海军参谋长库马尔（R Hari Kumar）在越南金兰深水港主持了战舰移交仪式。印度海军称，该舰已移交给越南人民海军，并配备了完整的“武器补给”。

库马尔在捐赠仪式时讲话说，“今天的交接仪式象征着印度和越南之间根深蒂固的友谊和战略伙伴关系”。他补充说，“更重要的是，这是印度有史以来第一次向友好的外国提供可全面运行的轻型护卫舰。”

库马尔表示，将“吉尔班”号移交越南与印度在二十国集团（G20）峰会上提出的“同一个地球，同一个家园，同一个未来”的愿景不谋而合。印度在南中国海越南海域有石油勘探项目。过去几年，两国一直在加强海上安全合作，以保护共同利益。

库马尔说：“今天的活动重申了我们不仅在双边而且在更广泛的多边框架内扩大和深化防务伙伴关系的承诺”。他表示，希望“吉尔班”号在移交给越方后能继续在浩瀚的大海上航行，“坚持自由、正义和基于国际规则的秩序原则，成为建立‘良善力量’的支柱”。

库马尔说，“当我们把‘吉尔班’号交给越南海军时，我们对他们操作和维护这艘宏伟舰艇的能力充满信心。我们确信，越南海军将利用该舰的巨大潜力来捍卫其国家海洋利益，为地区安全作出贡献，并促进和平与稳定”。印度海军在该舰退役后将其捐赠给越南。

据悉，“吉尔班”号自1991年印度海军服役以来，一直是印度海军东部舰队的组成部分，在过去32年中参加了许多行动。该舰长90米，宽10.45米，最大排水量为1450吨，由大约12名军官和100名水手组成。

库马尔说，“印度海军将‘吉尔班’号移交越南人民海军，象征着印度海军成为印度洋地区首选安全合作伙伴”。6月28日，“吉尔班”号在印度三色旗的陪伴下，踏上了从印度到越南的最后旅程，并于7月8日抵达越南金兰。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅