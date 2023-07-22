台湾有事时美日是否军援 美国军方称取决于美日政治领袖

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自由时报引述《日经亚洲》今天消息，美国参谋首长联席会议主席密利（Mark Milley）受访表示，日本将在印太地区的任何突发事件中发挥关键作用，无论是否涉及台湾；美日两国是否军援台湾，将取决于两国的政治领袖。

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据消息，密利在五角大楼接受《日经》和另一家媒体采访时表示，日本自卫队是一支有能力的地区性军队，而且与美军之间具有作业互通性，双方一直协同训练。因此，日本自卫队及日本这个国家，“在太平洋地区发生任何突发事件时都将发挥重要作用，无论是否涉及台湾”。

密利还称，关于美日两国是否会保卫台湾，将取决于两国的政治领袖。

此外，密利也谈到中国军事发展，直言中国想在海上、空中、地面、太空和网络空间挑战美国，“他们正在发展非常强大的军事能力来达成这一点”。他认为，中国是一个修正主义国家，希望修改全球规则，以将中国规则纳入，从而以大国身分为自己谋取利益。

密利称，为此，美国陆军组建多领域特种部队，配备长程火力、防空、情报、网络战、电子战和后勤支援等广泛能力，这些部队可在陆地上灵活移动，在执行作战任务时，也能躲避敌人攻击，将可有效因应东海、南海和其他地区的中国军舰。

据该报道，针对朝鲜7月12日发射洲际弹道导弹，密利指这是一次非常重要的发射测试，朝鲜导弹称射程可达到并击中美国，凸显了美、日、韩对朝鲜问题采取协调一致反应的必要。密利不讳言金正恩是一位相当难以预测的领袖，美国可能发现自己在几天之内就处于战争状态，而且几乎没有任何征兆。

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