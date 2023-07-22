朝鲜向日本海多发巡航导弹

朝鲜/韩国/巡航导弹

据韩国军方参谋长联席会议称，朝鲜在当地时间凌晨 4 点左右突然发射巡航导弹。这是上一次发射导弹的三天后时间，此前朝鲜发射了两枚弹道导弹，这次是向对面东海岸的日本海方向发射。

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朝鲜今天向黄海发射“数枚巡航导弹”。据本台报道称，自周二以来，朝韩两国之间的紧张局势不断升级。 本周六，平壤向海上发射新一轮导弹。

据韩国军方说：“韩国和美国情报部门正在分析此次发射，同时监测是否有其他军事活动的迹象。”

这次新的巡航导弹发泄，也是在美国核潜艇“肯塔基号”周二在韩国釜山港停留两天后进行的。 据本台驻首尔的记者 Célio Fioretti 报道称，这是四十年来第一次有美国核潜艇在韩国靠岸。

华盛顿去年四月的决定规定了这种临时部署核武器的做法，以实施核威慑战略。但平壤却宣称，美国舰艇在韩国的停留可能“属于朝鲜使用原子武器打击的条件”。

这些言论不可能让韩国无动于衷。 韩国当局回应警告称，如果平壤胆敢使用核武器，首尔的反击将是巨大的，即意味着朝鲜金正恩政权的终结。

最近的导弹威胁也加剧了两国之间的紧张局势，而与此同时，两国都正准备纪念朝鲜战争停战70周年。

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