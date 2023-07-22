米利：日本是应对印太地区任何突发事件的关键

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美国参谋长联席会议主席、陆军上将米利(Mark Milley) 周四在五角大楼受访时表示，日本将在印太地区的任何突发事件中扮演“关键”角色。

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米利在受访时向《日经亚洲》等媒体表示，就日本自卫队“我认为，在太平洋地区的任何突发事件中，无论是否涉及台湾，它都将发挥重要作用”。米利本月中旬在夏威夷会见了日本自卫队和韩国军方的同行。他随后前往两国进行访问。

米利在采访中还谈到了中国军队。米利说，“他们是一个挑战，或者说他们想在海上、空中、地面、太空和网络空间挑战美国，为此，他们正在发展……非常强大的军事能力。”

谈到美国自二战以来在建立基于规则的秩序方面所发挥的作用，米利说：“我们认为，中国是一个修正主义大国，他想修改这些规则，以便作为一个大国将自己的规则纳入其中，为自己谋利。”

关于日本自卫队，米利说：“这是一支有能力的地区军队。而且，他们与美国军队可以相互操作，因为我们一直在一起训练”。他指出，“日本部队和日本作为一个国家，将是任何突发事件的关键”。米利补充说，“这将取决于日本的政治领导人和美国的政治领导人是否......我们每个国家都来保卫台湾。”

美国陆军近年来建立了多域特遣部队，配备了远程火力、防空、情报、网络战、电子战和后勤支援等多种能力。这些部队在陆地上灵活移动，在躲避敌人攻击的同时开展行动。米利说，多域特遣部队可以有效应对东海、南海和其他地区的中国军舰。

米利说，“我们希望这些远程精确火力、这些多域特遣部队能够从各种陆基地点与不沉的航空母舰一起行动”，他将战略位置重要的陆地比作航空母舰。虽然米利说目前还没有任何决定，但他提到日本、菲律宾和越南是亚洲可能的行动地点。

就朝鲜问题，米利表示，朝方于12日发射的洲际弹道导弹“是一次研发试验”。他说，“但这是一次非常重要的洲际弹道导弹试验，如果他们选择这样做的话，它的射程可以达到并击中美国。” 他强调，平壤的这次试射凸显了美国、日本和韩国协调应对朝鲜问题的必要性。

米利说，“我们希望有一套共同的应对方案，即三边应对方案，所有三个国家都参与应对朝鲜的任何挑衅”。在他看来，朝鲜最高领袖金正恩“充其量只是一个不可预测的领导人”。米利续指，“我认为，朝鲜局势是美国可能——我不是说会，而是说‘可能’陷入战争状态的一个领域，你知道，在几天之内，几乎不需要任何通知。”

米利在采访中还提到了印度，称印度是“该地区非常重要的战略盟友或合作伙伴”，有助于维护自由开放的印度-太平洋。他说印度的军事能力很强，将与印度合作深化防务合作。

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