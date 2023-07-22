韩国多地民众收到包括毒气物可疑国际邮件 称寄自台湾马来西亚乌兹别克斯坦等地

韩国/可疑国际邮件

韩国多地警方报告近日接到多起收到可疑国际包裹的报警。警方已着手调查情况，并提醒民众收到可疑国际邮件时切勿打开，立即报警。事发地分布于首尔市、济州道、大田市等多地。据首尔瑞草警察署等消息，警方当天接到来自台湾的可疑包裹寄存在瑞草邮局的报警。经检查发现，包裹内并无爆炸物品。首尔明洞中央邮局和恩平邮局当天下午也发现类似的包裹。

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就韩国多地民众收到可疑国际邮件，韩联社报道称，韩国蔚山市甚至发生收件方多人打开包裹后头晕被送医的情况。据蔚山消防本部和蔚山东部警察署消息，20日中午，蔚山东区的一家残疾人福利设施收到疑似来自台湾的黄色包裹，该设施3名有关负责人打开包裹后出现头晕、呼吸困难等症状，并被送往医院接受治疗。据悉，邮袋内并没有装物品，警方不排除有关人员吸入毒气的可能性。警方正通过邮局查看该包裹的寄送流程。

济州道警方也于前一天接到收到可疑包裹的报警，包裹从台湾寄出。庆尚南道咸安郡、大田市等地也出现多起类似报警，邮件来自马来西亚、台湾、乌兹别克斯坦等地。

该报道称，随着类似情况在全国范围内接连不断，隶属于科技信息通信部的邮政事业本部决定暂时禁运类似国际邮件，对已运入境内的类似邮件将进行安全排查，只寄递安全过关的邮件。

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