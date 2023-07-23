日本自卫队进行12式陆基反舰导弹在澳洲首次发射训练

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日本陆上自卫队正在澳大利亚参加由美法等13个国家加盟的“护身军刀-2023”联合演习。7月22日，日本陆上自卫队首次在澳洲进行了国产12式陆基反舰导弹的实弹发射训练。

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据《日本时报》报导，这枚射程近200公里的陆基反舰导弹从新南威尔士州毕克罗福特武器测试场的车载系统中发射，不含爆炸物，目标是杰维斯湾沿岸演习区的一个无人目标。训练以一艘小型船只为目标，根据陆上自卫队和澳军的无人机收集的目标位置信息等发射了一枚导弹，并落在了预期的地点。

这是日本研制的12式陆基反舰导弹首次在澳大利亚的训练中发射，据认为，考虑到中国的海洋活动，此举的目的是为了彰显日澳两国的合作。

据日本放送协会报导，12式陆基反舰导弹目前的射程为一百数十公里，但日本防卫省计划在改进之后将射程延长至1000公里左右，并正在探讨把这款导弹作为可攻击对方导弹发射基地等目标的旨在行使反击能力的装备。

日本陆上自卫队幕僚长森下泰臣表示，实弹试射活动有助于建立关系。他说，“‘护身军刀’演习之所以重要，是因为其加强了与澳大利亚和美国的合作，这将有助于维护和加强自由开放的印度-太平洋”。

森下泰臣说，“我相信，与澳大利亚海军联合进行的陆基反舰导弹射击演习将增强澳大利亚和日本之间的高度信任"。

演习总监、澳大利亚陆军准将希尔（Damian Hill）说，“护身军刀”演习是澳军与盟友和地区合作伙伴共同训练的绝佳机会。他说，“这是日本有史以来参加‘护身军刀’演习人数最多的一次，进一步加强了两国部队之间的互操作性。这是我们宝贵的伙伴关系不断发展和深化的又一例证。”

希尔表示，“澳大利亚和日本密切合作，共同支持建立一个安全、有韧性和繁荣的印太地区”。他谈到，“我们与日本和其他合作伙伴定期举行军事训练演习，但‘护身军刀’演习是一个很好的机会，可以共同开展更复杂的训练活动，比如这次导弹发射。”

据了解，“护身军刀-2023”联合演习启动仪式于21日在悉尼举行，将持续到8月4日，来自13个国家的30000多名军事人员参与。

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