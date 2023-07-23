柬埔寨今大选 有忧世袭政权

柬埔寨/选举/洪森/洪马奈

柬埔寨今天开始被指毫无悬念的立法选举投票，之后笃定盘踞政权，并已经以铁腕统治国家38年的首相洪森预计将把权力交给他的大儿子。

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柬埔寨投票于当地上午 7 点开始，并将于下午 3 点就结束。

洪森选前铁腕消灭主要反对派运动，在没有任何可信反对派的情况下，洪森领导的柬埔寨人民党（CPP），据民意调查称应该像2018年一样赢得议会全部125个席位。

据法新社说，由 17 个国际非政府组织组成的联盟在周六发布的新闻稿中称这项民意调查“令人深感担忧”。国际人权联合会和亚洲自由选举网络（Anfrel）等人权组织担心：“即将举行的选举表明选举过程明显缺乏透明度、公平性和包容性。”

据现场法新社记者称，洪森本人在金边郊区达克茂的一个投票站投票开始几分钟后就进行了投票。

自1991年巴黎和平协定签署以来，超过970万选民被要求参加第七次全国选举，该巴黎和平协定标志着红色高棉时代的结束。

70 岁的洪森是任职时间最长的世界领导人之一，他正在准备交班，但希望在将权力移交给他45岁的长子、曾在美国和英国受训的四星将军洪马奈 (Hun Manet)之前进一步巩固控制权。

据洪森在本周接受采访时表示，权力移交可能会在 3 至 4 个星期内完成。

但洪森警告选民，即使在卸任后，他仍将继续主导柬埔寨政治。

洪森的批评者指责洪森剥夺了基本自由，并利用司法系统压制对手，导致反对派数十人被投入监狱。

人权非政府组织人权观察组织的菲尔·罗伯逊表示，洪森将权力世袭给他的儿子“是在柬埔寨人民背后再捅一刀”。他指出，洪森的违法行为“让柬埔寨看起来像朝鲜，而不是真正的民主国家”。

在立法选举之前，洪森加强对反对者的镇压政策进一步加强，他们普遍被剥夺自由或被迫流亡。

在2018年的最后一次全国民意调查中，人民进步党在法院解散了柬埔寨主要反对党后赢得了所有席位。

包括这一次选举，唯一有可能竞争的反对党蜡烛党却因未能在选举委员会正确登记而被踢出竞选。

洪森显示为世袭有保证而高兴，他的儿子星期五称，“今天是我们胜利的一天”，洪马奈周五在竞选活动的最后一次集会上许诺，将为柬埔寨维护高棉帝国的骄傲。法新社说，高棉帝国据信从9世纪到13世纪一直辉煌灿烂，以闻名世界的吴哥窟寺庙为象征。

面对如潮的支持者，在他父亲的巨幅肖像下，洪马奈敦促柬埔寨人投票给他的执政党，背说这是唯一一个“有能力领导柬埔寨”的政党。随后，洪马奈率领数千辆汽车很震慑地扫街穿过首都。

洪马奈最近已经接过了领导职务，逐渐承担了他父亲洪森直接承担的职能。作为该国强大的常任委员会成员，他是金边人民党名单上的首次首位候选人，这是他成为总理所需的第一步。据法新社采访政治学家欧维拉克分析说：“洪马奈是含着金汤匙出生的。但取代他父亲将是一个重大挑战。”

据法新社说，柬埔寨是东南亚的一个贫穷小国，柬埔寨经济很大程度上依赖中国和国际援助。

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