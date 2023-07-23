韩国受寄近两千可疑邮件 指或有来自中国

韩国/台湾/中国/可疑邮件

据韩国警察厅23日消息，警方从20日到当天上午5时共接到1904起收到可疑国际包裹的报警。警方已对其中587起涉及的包裹进行收回并展开调查。经确认，其余1317起为误报警。

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据韩联社今天报道称，从事发地来看，京畿道最多，为604起。其后依次为首尔市（472起）、庆尚北道（89起）、仁川市（85起）、全罗北道（80起）。

本月20日，蔚山市一家残疾人福利设施收到疑似内含有毒气体的包裹。首尔明洞中央邮局21日也发现类似包裹，导致楼内1700多名紧急疏散。调查发现，大部分可疑包裹装有唇膏等低廉物品，或空空如也。警方正携手有关单位调查可疑邮件是否存在危险。

警方提醒民众，若发现黄色或黑色邮袋上写有“CHUNGHWA POST”、寄件地标为“P.O.Box 100561-003777，Taipei Taiwan”的包裹，切勿打开，应立即向辖地警察署或拨打112报警。

据自由时报消息称，韩国收到多起称寄自台湾的可疑国际包裹案，台湾中华邮政指出，实际寄件人应为中国电商平台某商家。

韩国1家身障福利机构收到疑似毒气包裹，造成3人送医，该邮件来自中国，透过台湾中华邮政的“货转邮”服务寄送。中华邮政表示，台湾完全配合韩国邮政，相关资料都已提供给韩国，也已要求台湾负责的转运业者暂停货转邮至韩国的服务，并不排除开罚其15万元。

该消息称，韩国蔚山市一所身障福利机构20日下午收到寄自台湾的黄色包裹，3名工作人员打开后，出现头晕、呼吸困难症状，送医后无生命危险。据悉包裹内有无色、无味粉末，不排除可能吸入毒气。

中华邮政公司邮务处副处长林立富表示，21日下午接获韩国邮政来电，要求提供货转邮寄件人的相关资讯，台湾完全配合韩国邮政要求提供相关网站、资料，韩国邮政也了解该包裹来自中国。

据台湾中华邮政公司表示，该包裹为我国转运业者招揽中国电商平台利用此服务，因此实际寄件人应为中国电商平台的某商家，已要求转运业者尽快提供资料。该包裹6月23日发往韩国，同批包裹共有2057件，韩国邮政指出有3包裹有问题，目前已暂停该业者货转邮到韩国的服务，待韩国调查结束后将再恢复。

据中华邮政公司表示，目前台湾一年约处理500吨货转邮包裹，其中约3-5成的包裹都来自中国。以日本、加拿大为目的地的包裹占最大宗。

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