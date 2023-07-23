韩国外交部：已要求中方立即查明可疑国际包裹事实关系

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据韩联社报导，韩国外交部周日通过短信向媒体记者介绍称，已通过驻华外交机构要求中国外交部、有关部门及地方政府及时查清引起韩国民众忧虑的可疑国际包裹问题事实关系，并进行说明。中方表明最大限度地配合韩方要求的立场。

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韩国外交部称，台湾方面表示可疑包裹最初从中国大陆寄出，途径台湾中转后到达韩国。

韩国外交部称，“我们通过驻华使馆联系了中国外交部、有关部委和地方政府，要求尽快澄清和查明事实”。该部门表示，将参考加拿大、美国等其他国家发生的类似事件及应对方式。

本月20日，韩国东南部蔚山市一家残疾人福利设施收到疑似含有有毒气体的包裹。之后，韩国警方接到多起收到可疑国际包裹的报警。

据韩国警察厅23日消息，警方从20日到当天下午5时共接到2058起收到可疑国际包裹的报警。其中，警方收集了645个包裹进行调查，其余的都是误报。

当局呼吁民众对可疑的国际包裹保持警惕。他们说，这类包裹的颜色可能是黄色或黑色，上面可能写有“中华邮政”字样。寄件人可能是台北100561-003777信箱。

韩国政府正在权衡全国范围内发现的未经证实的国际包裹是否是“刷单诈骗”——一种将未订购的物品发送给任何人，然后冒充收件人发布产品评论的方法，但也在为恐怖主义的可能性做好准备。

韩国外交部表示：“各驻外使馆也已接到指示，加强邮件相关安全保障。”

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