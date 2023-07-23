韩国总统尹锡悦岳母遭诉讼并当堂被捕案 未在韩国引轰动

韩国/尹锡悦

韩国总统尹锡悦的岳母崔恩顺（音）遭指控伪造银行存款余额证明书案二审于21日宣判，法庭驳回被告人方面提出的上诉，判处崔恩顺有期徒刑1年，维持一审判决，并将总统岳母当庭逮捕。虽然此案是现任总统的岳母当堂被捕是史无前例，韩国没有出现舆论爆炸性轰动。就今天的媒体关注，此事件远远只排在第五。总统府不干预司法并拒绝对此案发布评论。

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据韩联社今天23日排列的媒体新闻关注名榜，“韩国暴雨致41人死亡上万人转移避险”列第一，其后依次是“朝鲜发射短程导弹矛头直指来韩美核潜艇”；“防弹V荣膺奢侈品牌卡地亚形象大使”；“韩前政府被曝隐瞒萨德无害报告和对华“三不一限”。

新闻“尹锡悦岳母伪造证明案二审获刑一年当庭被捕”排列第五。

韩联社报道此消息时，明确称事主是现总统尹锡悦的岳母。

报道称，韩国总统尹锡悦的岳母崔恩顺（音）伪造银行存款余额证明书案二审21日宣判，法庭驳回被告人方面提出的上诉，判处崔恩顺有期徒刑1年，维持一审判决，并将其当庭逮捕。

该报道指，在一审中，崔恩顺同样被判有期徒刑1年，但未被当庭逮捕。法庭就当挺逮捕的理由表示，原审裁定的刑罚适当合理，被告人因犯罪行为攫取巨额利益，犯罪情节严重。

据韩联社叙述案情称，崔恩顺涉嫌曾在购置京畿道城南市岛村洞一块地皮的过程中伪造银行存款余额证明书，篡改为储蓄银行的存款从2013年4月1日至10月11日分四次存入共349亿韩元（约合人民币1.95亿元），并因此被起诉。她还涉嫌与合伙人安某勾结，于2013年8月7日就针对岛村洞地皮提起诉讼要求退回定金，并向法院提交伪造的存款余额证明书，涉案金额约达100亿韩元。此外，她还涉嫌2013年10月购入岛村洞不动产时进行借名登记，违反《关于实名登记不动产的法律》。

就此案与判决，韩联社称韩国总统室高官21日接受韩联社电话采访时就总统尹锡悦的岳母崔恩顺（音）获刑并当庭被捕一事表示，总统室不宜对司法部门作出的判决结果予以置评。

稍早，尹锡悦岳母还涉及另一桩司法案。据韩联社说，尹锡悦岳母遭指骗保案终审被判无罪。该署明是2022年12月15日的报道称，韩国大法院（高等法院）2庭15日对总统尹锡悦岳母崔某涉骗取医保金案作出终审宣判，维持二审法院作出的无罪判决。

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